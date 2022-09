Valeria Mazza e la figlia Taína incantevoli alla MFW 2022

Sguardo luminoso, sorriso smagliante e look super fashion: Valeria Mazza e la figlia Taína non sono di certo passate inosservate al loro arrivo alla Milano Fashion Week 2022. E del resto come avrebbero potuto? La somiglianza tra la modella argentina, volto noto del piccolo schermo in Italia, e la ragazza è davvero impressionante e non solo esteticamente: le due sono accomunate da un grande amore per lo stile e la moda.