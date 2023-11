Fonte: IPA David Guetta e Jessica Ledon sul red carpet dei Latin Grammy

David Guetta diventa (di nuovo) papà a 56 anni. Il DJ, che è stato ai Latin Grammy nella serata di giovedì 16 novembre, ha colto l’occasione per annunciare al mondo la bellissima novità. Come? Nel modo più semplice che possa esistere. La sua compagna Jessica Ledon ha infatti mostrato un bellissimo pancione che non ha lasciato dubbi. E conferma che i red carpet sono il luogo perfetto per rivelare al mondo queste splendide novità.

David Guetta di nuovo padre: le sue prime parole

La notizia è stata ripresa anche sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso una foto accompagnandola con questa didascalia: “Abbiamo grandi novità per voi! L’uscita più importante dell’anno”, ha scritto entusiasta, mentre tra i commenti si sono subito scatenati i suoi colleghi che hanno fatto a gara per essere i primi a fargli le congratulazioni. Tra questi anche Diplo e Zedd, che ha scritto: “Congratulazioni fratello”.

Il noto DJ, che ha un rapporto particolare con l’Italia (è il fratello della star di Don Matteo Nathalie Guetta), è già papà di Tim Elvis, di 19 anni, e di Angie, di 16, che ha avuto dalla sua ex moglie Cathy Lobé. Il musicista è piuttosto riservato, nonostante sia un volto conosciutissimo della musica internazionale. È infatti rarissimo vederlo insieme ai figli, se non in qualche occasione scelta appositamente da lui. È il caso della foto condivisa da Ibiza nell’estate del 2023, dove ha posato con il suo primogenito insieme a un amico.

Fonte: IPA

La storia d’amore con Jessica Ledon

La loro relazione è stata resa ufficiale nel 2016, ma nel 2022 avevano capito che stare insieme era diventato impossibile. I loro stili di vita erano infatti diventati incompatibili e, dopo 7 anni, si erano detti addio. Così riportava il Sun: “David si è allontano da Jess e il loro modo di vivere era diventato inconciliabile. Lui ha dovuto restare a Ibiza tutta l’estate per il suo lavoro, mentre lei era negli Stati Uniti. Hanno un passato così grande insieme che tutti noi eravamo convinti che fossero fatti l’uno per l’altra, ma le cose non sono andate in questo modo”.

“Non hanno interrotto del tutto i contatti – avevano fatto sapere gli insider – quindi alcuni di noi sperano che possano aggiustare le cose. È un vero peccato, perché erano una coppia fantastica, ma lui non si sta fissando su questa cosa”. Sembra che nel 2017 il DJ le avesse regalato un anello come segno del suo amore e del suo impegno, una promessa, anche se appena un anno dopo la loro relazione è entrata in crisi, a causa della passione di lui per la app di dating Raya. Tutti elementi che li avrebbero fatti propendere verso la rottura, poi risanata e rinsaldata con un bambino in arrivo.

Tutto questo, adesso appartiene al passato. La coppia ha infatti deciso di dare una seconda chance al loro amore e di provare a formare una famiglia insieme. Il bambino che sta per arrivare ne è la chiara dimostrazione e, nonostante la grande differenza d’età, hanno scelto di lasciare spazio a quello che conta davvero.