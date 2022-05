Don Matteo 13, la confessione inattesa di Nathalie Guetta sull’addio di Terence Hill

Don Matteo, i personaggi che hanno fatto la storia della fiction

Tra le serie più longeve della televisione italiana, Don Matteo tiene a ogni puntata i telespettatori incollati allo schermo. E così sta accadendo anche per la nuova stagione, la tredicesima della fiction. Anche se i cambiamenti sono stati importanti, con l’addio del protagonista di 22 anni di storie, Terence Hill, e l’arrivo di Raoul Bova nei panni di Don Massimo Sartori. A parlarne è stata Nathalie Guetta, che nella serie è Natalina Diotallevi ovvero la perpetua. Lei ha fatto una confessione inattesa sull’addio di Terence Hill, parlando anche del nuovo arrivato nel cast.

Don Matteo 13, Nathalie Guetta sull’addio di Terence Hill

Nathalie Guetta interpreta il ruolo della perpetua Natalina Diotallevi sin dalla prima stagione, il suo è uno dei personaggi storici di Don Matteo e, in una lunga intervista rilasciata a Fanpage, ha raccontato come lei e il cast abbiano vissuto i cambiamenti all’interno dello show.

A partire dall’addio a Terence Hill, l’attore che per 13 stagioni e 22 anni ha interpretato il ruolo di Don Matteo. Quello che l’attrice ha evidenziato è come tutto sia accaduto con grande velocità: “Inizialmente eravamo sconcertati perché eravamo e siamo molto attaccati a Terence. Ci ha presi un po’ tutti alla sprovvista, ma la sua decisione andava rispettata, era un’esigenza sua”, ha rivelato a Fanpage, spiegando anche che il cast aveva “l’ansia di accogliere Raoul Bova nel miglior modo possibile”.

E sul futuro della serie senza Don Matteo e con un nuovo protagonista l’attrice ha rassicurato i tantissimi fan: “Io penso che non ci sarà alcun problema perché Raoul Bova è una persona di grande professionalità, che ha lavorato benissimo con noi – ha affermato nel corso dell’intervista a Fanpage – . Siamo passati da un grandissimo gentiluomo a un altro grandissimo gentiluomo. Terence non si cancella, è ed è stato la serie, ma adesso c’è Raoul Bova che ha avuto la capacità di entrare con delicatezza in questo mondo”.

Parole che dimostrano il grande affetto nei confronti di Terence Hill, ma anche di grande stima nei confronti di Raoul Bova.

Don Matteo 13, l’ultima puntata con Terence Hill e cosa ha detto lui del suo addio

Le puntate della nuova stagione di Don Matteo sono un vero e proprio trionfo di share, l’uscita di scena di Terence Hill è avvenuta nel corso del quarto episodio e non ha convinto tutto il pubblico, forse per il dispiacere di lasciare andare un personaggio che per tanti anni è stato il fulcro di molte avventure ed emozioni, anche se tra i commenti degli utenti sul web c’è chi spera in un ritorno, anche breve, di Don Matteo.

Terence Hill ha parlato di recente del suo addio alla serie in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, spiegando le ragioni della sua decisione : “Ci pensavo già da un po’ – ha detto l’attore veneziano –. In realtà non volevo smettere di fare Don Matteo, avrei solo voluto farlo in maniera diversa perché i tempi del set erano molto impegnativi”.

In quell’occasione aveva voluto commentare anche l’arrivo di Raoul Bova nel cast con parole di grande stima: “Penso sia l’attore migliore che abbiamo in Italia”.