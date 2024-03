La prima puntata di "Don Matteo 14" era prevista per il 4 aprile ma Rai1 ha decido si rimandare la messa in onda della nuova stagione

Fonte: IPA Raoul Bova

La nuova e attesissima stagione di Don Matteo non va in onda ad aprile. Il dietrofront di Rai1 arriva a pochi giorni dalla data del possibile ritorno, per il quale i telespettatori erano già in fermento, e frena gli entusiasmi dei tantissimi che stavano aspettando i nuovi episodi della storica serie della prima Rete che ripropone Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo. Per le prossime avventure è necessario ancora un po’ di tempo, per la precisione alcuni mesi, dato che il debutto della tornata 14 è previso per l’autunno 2024.

Quando va in onda Don Matteo 14

Purtroppo, il ritorno di Don Matteo 14 non è imminente. Per esigenze di palinsesto, Rai1 ha infatti deciso di spostare in blocco la messa in onda e di inserirlo nell’offerta autunnale. La prima puntata era prevista per il 4 aprile ma i tanti affezionati sono chiamati ad attendere ancora qualche mese per vedere i nuovi episodi, facendo così crescere l’attesa e la curiosità verso le nuove trame di cui torna a essere protagonista Don Massimo (Raoul Bova), succeduto a Terence Hill che ha deciso di lasciare la serie.

Le nuove puntate vanno in onda in autunno, in una data ancora da decidere, ma presumibilmente potrebbero essere trasmesse già da settembre. Una collocazione insolita per la serie, che nella sua prima stagione era iniziata a gennaio ed è proseguita su questa linea per diverso tempo. Si apre così un nuovo corso che risponde anche al cambio di cast da cui non manca il mitico Maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica: “In Don Matteo sono stato sposino, padre e nonno. Ormai mi manca solo la pensione!”, ha detto, mentre le registrazioni – che si sono svolte tra Spoleto e Formello – sono terminate a marzo 2024.

Il cast di Don Matteo 14

La nuova stagione dell’amata fiction di Rai1 accoglie il nuovo Capitano Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastrandrea, che sogna di riconquistare l’ex pubblico ministero Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger) e con la quale sviluppa un intreccio sentimentale in grado di tenere incollati tutti alla tv. Lei, infatti, è già occupata e sul punto di sposare un altro. Il Capitano avrà a che fare anche con il Maresciallo Cecchini e scoprirà il vero ruolo di Don Massimo, di nuovo interpretato da Raoul Bova.

L’arrivo della sorellastra del parroco – Giulia – cui presta il volto Federica Sabatini, aggiunge colore alla trama per la sua vita difficile, in qualche punto affine a quello di Don Massimo. Insieme, cercheranno di risanare le ferite lasciate dal loro passato, ritrovando così il loro rapporto fraterno. Si sa inoltre che, in una delle 10 puntate, è presente il Capitano Giulio Tommasi – interpretato da Simone Montedoro – che è tornato a Spoleto il 30 gennaio. Certa anche la presenza di Giancarlo Magalli.

Dove è stato girato

Le riprese della nuova stagione si sono concluse a il 4 marzo a Formello, vicino a Roma, dove la casa del Maresciallo Cecchini, la caserma e la canonica sono diventate familiari per gli spettatori e per i residenti del posto. Il set esterno è invece a Spoleto, dove è stato girato il primo dei due blocchi tra settembre e ottobre in cui sono si vedono piazza Duomo, la Rocca albornoziana, il Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi e alcuni dei luoghi più suggestivi della Valnerina (Castelluccio e Vallo di Nera). Tra gennaio e febbraio 2024, il cast si è spostato in centro storico con alcune scene girate in Sant’Eufemia, all’ex museo civico e il Palazzo Leti Sansi.