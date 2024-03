Ascolti tv del 7 marzo, Doc – Nelle tue mani 3 gran finale e incrocio con Don Matteo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Luca Argentero in "Doc - Nelle tue mani 3"

Giovedì 7 marzo su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di stagione di Doc – Nelle tue mani 3 con Luca Argentero che si incrocia inaspettatamente con Don Matteo. Su Canale 5 nella Casa del Grande Fratello è sempre più crisi. E Alessandro Borghi è super ospite di Splendida Cornice su Rai 3.

Su Rai 1 siamo arrivati al gran finale della terza stagione di Doc – Nelle tue mani che ha ottenuto uno strepitoso successo di puntata in puntata. Ma nessuno poteva immaginare che la fiction con Luca Argentero terminasse con un clamoroso incrocio. Infatti, per il gran finale il primario Fanti va alla stazione dei Carabinieri dove incontra niente meno che il Maresciallo Cecchini. Il passaggio di testimone con Don Matteo è avvenuto.

Su Canale 5 Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello dove c’è crisi per le eliminazioni, mentre assistiamo al toccante incontro tra Federico e mamma Carla. E intanto prosegue il flirt tra tra Anita e Alessio.

Su Rai 3 Geppi Cucciari ospita a Splendida Cornice Alessandro Borghi, protagonista della serie Supersex. Ma non è finita qui. Ci sono anche Marco D’Amore al cinema con il film Caracas, Emanuela Fanelli tra le protagoniste dell’ultimo film di Paolo Virzì Un altro Ferragosto. E inoltre, il regista Gabriele Salvatores con il libro Lasciateci perdere, Valeria Golino, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase in tour con lo spettacolo teatrale Delirio a Due, il critico cinematografico Gianni Canova e, in collegamento, la signora Maria Ghisu e l’artista Michelangelo Pistoletto. Mentre su Italia 1 ritorna l’appuntamento con Le Iene presentano – Inside.

Prima serata, ascolti tv del 7 marzo: Doc chiude quasi al 30% di share

Su Rai 1 Doc – Nelle tue mani 3 incolla al piccolo schermo 5.570.000 spettatori pari al 29.6% di share mentre su Canale 5 il Grande Fratello appassiona 2.126.000 spettatori con uno share del 15.22%. Su Rai2 Greta è vista da 346.000 spettatori pari all’1.71%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside interessa a 1.02899.000 spettatori con uno share del 6.52%.

Su Rai3 Splendida Cornice segna 690.000 spettatori pari al 3.68%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 883.000 spettatori (5.6%). Su La7 Piazzapulita ottiene 722.000 spettatori e il 4.76%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Milan-Slavia Praga è seguito da 1.648.000 spettatori con il 7.9%. Sul Nove Only Fun – Comico Show diverte 579.000 spettatori con il 2.9%.

Access Prime Time, dati del 7 marzo

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.775.000 spettatori (23.17%) e Affari Tuoi conquista 5.674.000 spettatori pari al 26.18% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia piace a 2.947.000 spettatori pari al 13.63%. Su Rai2 TG2 Post segna 517.000 spettatori con il 2.38%.

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.271.000 spettatori con il 5.96%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.341.000 spettatori (6.42%) e Un Posto al Sole appassiona 1.595.000 spettatori (7.34%). Su Rete4 Prima di Domani ottiene 571.000 spettatori con il 2.67%. Su La7 Otto e Mezzo è seguito da 1.614.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 il pre partita di Europa League raduna 562.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raduna 726.000 spettatori (3.4%).

Il preserale, dati del 7 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.217.000 spettatori pari al 23.03% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.520.000 spettatori pari al 26.48%. Su Canale5 Avanti il Primo! piace a 2.418.000 spettatori (18.40%) mentre Avanti un Altro! intrattiene 3.520.000 spettatori (21.39%).

Su Rai2 Castle raccoglie 438.000 spettatori (2.75%) nel primo episodio e 690.000 spettatori (3.61%) nel secondo episodio. Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie .000 spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.279.000 spettatori (12.73%). A seguire Blob raduna 1.013.000 spettatori pari al 5.17% e Caro Marziano raccoglie 1.170.000 spettatori pari al 5.72%.

Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa a 512.000 spettatori. Su La7 Padre Brown raduna 192.000 spettatori (1.21%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 520.000 spettatori (2.8%).