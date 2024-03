Ascolti tv dell’11 marzo, Lolita Lobosco e Grande Fratello: la sfida continua

Fonte: Getty Images Luisa Ranieri

La settimana televisiva inizia con la sfida tra Lolita Lobosco 3 con Luisa Ranieri su Rai 1 e il Grande Fratello su Canale 5. Mentre su Italia 1 continua la saga di Fast & Furious e su Rai 3 le inchieste di PresaDiretta.

Su Rai 1 Luisa Ranieri nei panni di Lolita Lobosco si trova a partecipare a un ballo in maschera e naturalmente spunta il morto. Le piste da seguire sono diverse ma tutte sembrano portare a un punto morto. La nuova puntata emoziona con colpi di scena e intrighi che sono i protagonisti della terza stagione.

Intanto su Canale 5 c’è fermento nella Casa del Grande Fratello con la nomina del secondo finalista, mentre continua il feeling tra Anita e Alessio: solo Rosy, però, è a conoscenza di quello che è successo in Suite. Beatrice non risparmia frecciatine ad Anita, accusandola di aver fatto strategia in vista della finale. Grecia è torna in Casa per un confronto con Simona.

Su Rai 3 PresaDiretta affronta il tema “Sanità”. Ambulatori a pagamento per decongestionare il pronto soccorso degli ospedali, medici pagati con un gettone presenza per sopperire alla carenza di organico delle strutture pubbliche, analisi nei laboratori privati per saltare liste d’attesa di mesi e mesi: la sanità italiana si sta trasformando in una società per azioni? È questa la domanda cui si è cercato di rispondere.

Su Rete 4 Nicola Porro a Quarta Repubblica si occupa dell’indagine sui dossier all’Antimafia, lo scandalo che scuote la politica italiana ormai da giorni. Spazio, poi, alle elezioni in Abruzzo e al racconto delle piazze femministe, tra insulti e antisemitismo. Infine, una doppia inchiesta accende i riflettori sugli sprechi in Campania.

Prima serata, ascolti tv dell’11 marzo

Su Rai 1 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati dell’11 marzo

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene spettatori (); Affari Tuoi interessa a spettatori pari al %; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge spettatori con uno share del %. Su Rai 2 Tg2 Post interessa spettatori con il % mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene spettatori (); Un posto al sole piace a spettatori ().

Mentre NCIS su Italia 1 interessa a spettatori con il %, Su Rete4 Prima di Domani di Bianca Berlinguer ha radunato .000 spettatori con il % di share. Su La7 Otto e mezzo fa registrare spettatori (). Mentre su Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie spettatori con il . Su Tv8 100% Italia intrattiene spettatori con il .

Il preserale, dati dell’11 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al %, mentre L’Eredità ha conquistato .000 spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto .000 spettatori (%), mentre Avanti un Altro! ha convinto .000 spettatori (%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera si assesta su (), Castle raccoglie spettatori con il Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge spettatori con il . Blob segna spettatori con il % e Caro Marziano raggiunge spettatori con il %.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge spettatori con il , C.S.I. Miami si porta sugli spettatori (). Su Rete 4 Tempesta d’Amore piace a spettatori (). Su La7 Padre Brown è visto da spettatori (). Su Tv8 Celebrity Chef ottiene spettatori con il . Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di spettatori con il .

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv dell’11 marzo