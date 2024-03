Ascolti tv del 25 marzo, è scontro tra la finale del Grande Fratello e Lolito Lobosco

Fonte: IPA Luisa Ranieri

Il cambio di palinsesti di avvicina. Infatti, sia il Grande Fratello su Canale 5 che Le indagine di Lolita Lobosco 3 sono arrivati alle battute finali ed entrambi vogliono ottenere il podio per la trasmissione più vista della prima serata. D’altro canto, tutto il resto è noia. O meglio in programmazione non ci sono titoli in grado di competere in fatto di audience con loro.

Il quarto e ultimo episodio di Lolita Lobosco 3, protagonista Luisa Ranieri, in onda su Rai 1 in prima serata il 25 marzo, si intitola Un brutto affare. Un cadavere senza nome emerge dalle acque di un laghetto di campagna. Lolita e i suoi si mettono alla ricerca di un indizio che li avvicini alla soluzione di un caso veramente misterioso. La Lobosco dunque si butta a capofitto nell’indagine, cercando di non pensare all’altra questione che non la fa dormire.

Alfonso Signorini su Canale 5 è giunto al termine di una vera e propria maratona e la tensione nella Casa del Grande Fratello è più che palpabile, perché viene proclamato il vincitore di questa lunghissima edizione. E poi tutti pronti per L’isola dei famosi.

Cambiando canale, Rai 3 manda in onda PresaDiretta che inizia la sua inchiesta da Detroit, dove l’industria dell’automobile è il fulcro dell’economia e dove il 15 settembre del 2023 è stato indetto un importante sciopero del settore. La protesta ha coinvolto circa 50 mila lavoratori di Ford, General Motors e Stellantis, le cosiddette big three. Sei settimane di sciopero ma alla fine si è arrivati ad un accordo per l’aumento degli stipendi dei lavoratori. Su Rete 4 ha proposto Quarta Repubblica dove Nicola Porro indaga sull’attentato in Russia.

Prima serata, ascolti tv del 26 marzo: Lolita Lobosco vince col 27% di share

Su Rai 1 Le Indagini di Lolita Lobosco 3 incolla al piccolo schermo 4.974.000 spettatori pari al 27% di share. Su Canale5 la finale del Grande Fratello ha intrattenuto 3.039.000 spettatori con uno share del 23.9%. Su Rai2 la replica di Boss in Incognito è seguito da 1.055.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 John Wick – Capitolo 2 ha incollato davanti al video 1.099.000 spettatori (5.8%).

Su Rai3 Presadiretta interessa 919.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica raccoglie un a.m. di 782.000 spettatori (5%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 792.000 spettatori e il 4%. Su Tv8 4 Hotel piace a 379.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 362.000 spettatori (1.8%).

Access Prime Time, dati del 26 marzo

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.639.000 spettatori (22.2%) e Affari Tuoi conquista 5.682.000 spettatori (25.8%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.527.000 spettatori pari al 16%. Su Rai2 TG2 Post interessa 695.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine appassiona 1.398.000 spettatori (6.4%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.466.000 spettatori (6.9%) e Un Posto al Sole appassiona 1.795.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Prima di Domani raccoglie 691.000 spettatori e il 3.2%. Su La7 Otto e Mezzo ottiene 1.783.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 100% Italia arriva a 462.000 spettatori pari al 2.1%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo è la scelta di 542.000 spettatori (2.5%).

Il preserale, dati del 26 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.177.000 spettatori pari al 23.4%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.623.000 spettatori pari al 26.8%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.926.000 spettatori (15.4%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.377.000 spettatori (20.9%).

Su Rai2, il TG2 delle 18:15 (307.000 – 2.8%) e TGSport Sera (469.000 – 3.8%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine è seguito da 405.000 spettatori con il 2.6% e S.W.A.T. sigla 581.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa a 344.000 spettatori (2.4%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 551.000 spettatori (2.9%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.328.000 spettatori (12.9%). A seguire Blob segna 1.043.000 spettatori (5.3%) e Generazione Bellezza piace a 1.095.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 523.000 spettatori (2.7%). Su La7 Padre Brown raduna 177.000 spettatori pari all’1.1%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 377.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 470.000 spettatori con il 2.7%.