Fonte: IPA Alfonso Signorini al Grande Fratello

La finale del Grande Fratello ha vissuto momenti emozionanti e divertenti, com’è nello stile del reality condotto da Alfonso Signorini che ha chiuso ufficialmente i battenti dopo ben 197 giorni. Sei mesi e mezzo lunghissimi e intensi, che il conduttore ha ripercorso insieme agli ex inquilini e ai finalisti che si sono battuti fino alla fine per vincere l’ambito premio. Dopo un’apertura col botto grazie alla performance di Fiordaliso e Rosanna Fratello, Massimiliano Varrese ha vissuto una bella sorpresa prima di vedersi soffiare via la vittoria. Ma non è tutto qui.

Rosanna Fratello e Fiordaliso più giovani dei giovani, voto: 10

C’è poco da fare. Rosanna Fratello e Fiordaliso sono la dimostrazione che l’età anagrafica è soltanto un numero e non ha nulla a che vedere con cose come il talento, l’energia, la voglia di fare e di mettersi in gioco. Lo avevano già dimostrato durante la loro permanenza nella Casa più spiata d’Italia e lo hanno confermato ancora una volta in apertura della finale del Grande Fratello, esibendosi con i loro successi.

La Fratello ha dato il via alle danze con Se t’amo t’amo, diventata virale sui social proprio grazie all’exploit al GF, seguita dalla “zia” Fiordaliso che si è esibita sulle note della sua immortale Non voglio mica la luna. Decisamente uno dei momenti più belli di tutta la puntata.

Mughini sempre sul pezzo, voto: 8

Per la serie “gli over hanno trionfato in questo Grande Fratello“, non possiamo che citare Giampiero Mughini che, nonostante sia uscito dal gioco settimane or sono, ha continuato fino all’ultimo a dimostrare una lucidità e un’onestà che i concorrenti più giovani possono soltanto sognare. Dopo l’annuncio di Signorini del primo televoto tra Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese con tutto il candore del mondo ha commentato: “Ha un tasso di ingiustizia, forse lo scontro tra questi fuoriclasse non andava fatto adesso”. Come dargli torto.

Massimiliano Varrese vincitore a metà, voto: 6

Mughini ha avuto ragione perché, inevitabilmente, uno dei “senior” della Casa ha dovuto abbandonare il gioco a un passo dalla finale già nella prima parte della puntata. È toccato a Massimiliano Varrese che nell’ultimo mese e mezzo le ha provate tutte pur di recuperare – almeno in parte – il favore del pubblico, giocandosi anche la carta-simpatia che lo ha visto protagonista di momenti alla Mai Dire Grande Fratello diventati virali sui social.

Non è possibile dimenticare quanto accaduto nei mesi precedenti – basti pensare alla vicenda “amorosa” con Heidi Baci o ai pesanti litigi con Beatrice Luzzi – ma a modo suo Varrese ha vinto e lo ha fatto nel modo più giusto: mostrando il suo lato paterno e l’affetto – forse amore – che prova ancora per la ex moglie Valentina Melis.

“È stato un viaggio lunghissimo quasi sette mesi – ha esordito la donna -. Mamma mia. Quando abbiamo parlato prima di entrare non ci saremmo mai aspettati tutto questo. Un viaggio spesso tortuoso di grandi emozioni e sentimenti, però lo abbiamo vissuto insieme con un filo rosso che ci lega e che ci legherà per sempre, che è nostra figlia. Devo dirti che sono molto felice di questo ultimo mese e mezzo che hai passato qui perché ho ritrovato il Massimiliano più divertente, quello che ho conosciuto anni fa. Tu sei questo, quello che ride e che scherza. Sono fiera di questo tuo percorso, nonostante tutto poi avremo modo di parlare quando esci“. Entrambi hanno lasciato intendere che fuori potrebbe esserci spazio per un vero riavvicinamento. Se son rose, fioriranno.

Garibaldi perde un’occasione per tacere, voto: 3

Tutti (chi?) delusi per l’eliminazione di Giuseppe Garibaldi, che ha perso così un posto nella rosa dei finalisti. Posto che si dava quasi per scontato quando di meriti ne avrebbe avuti ben pochi in effetti, se non la spontanea ingenuità di chi non è mai stato in televisione. La conferma proprio durante questa finale quando, incalzato da Signorini, il bidello di origine calabrese ha ribadito il motivo per cui a suo dire avrebbe preso la sua occasione: “L’avvicinamento a Beatrice l’ho pagato, fuori pensavano che fosse per dinamica ma era vero”. Ne siamo sicuri?

Beatrice Luzzi formidabile concorrente, voto: 10

Non tanto perché i sondaggi l’abbiano sempre data tra le favorite alla vittoria, ma per il suo modo di essere e di vivere la Casa senza dubbio Beatrice Luzzi ha lasciato il segno in questa edizione del Grande Fratello.

Nel bene e nel male, s’intende. Ha avuto molti detrattori ma al contempo moltissimi sostenitori, pronti a salvarla nelle decine di televoti che ha sempre superato, uno dopo l’altro. E nel mezzo litigi, incomprensioni, sentimenti ed emozioni contrastanti, atti che hanno sfiorato il bullismo e parole con le quali hanno provato a svilirla come donna, madre, professionista. Lei intanto ce l’ha fatta e, come ribadito in puntata dall’ex marito Alessandro Cislin, ha superato se stessa.

Alfonso Signorini senza freni inibitori, voto: 7

Sarà che è stata l’ultima puntata dopo quasi sette mesi di messa in onda ininterrotta, sarà che c’era alle spalle molta stanchezza, sarà quel che sarà, sta di fatto che Alfonso Signorini è stato particolarmente senza freni in questa finale del Grande Fratello.

Non sono mancate le critiche per una conduzione che il pubblico non ha gradito in molte occasioni, acclamando a gran voce addirittura una sostituzione del conduttore. Non sappiamo quale sia il destino di Signorini e della prossima edizione del Grande Fratello (chi può dirlo?), ma di sicuro in questa finale ha voluto togliersi qualche sassolino lasciandosi andare a battute e frecciatine all’indirizzo di tutti, dai presenti in studio ai “fuoriusciti” come lui stesso li chiama.

Menzione speciale per la battutaccia sugli opinionisti che fanno le scarpe ai conduttori. “Ne so qualcosa”, ha esclamato a una Cesara Buonamici entusiasta di aver preso per qualche minuto il suo posto a centro studio, con tanto di saluto a Ilary Blasi che fu proprio lui a “scalzare” alla conduzione del GF (e in ultimo sostituita da Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi ). Chi la fa l’aspetti?