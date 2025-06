Grande Fratello, Alfonso Signorini vorrebbe Ilary Blasi al suo fianco

Fonte: IPA Alfonso Signorini e Ilary Blasi

Ilary Blasi potrebbe tornare in tv in un ruolo per lei inedito: secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice potrebbe affiancare Alfonso Signorini nella prossima edizione del Grande Fratello come opinionista.

Alfonso Signorini, la prossima opinionista del GF sarà Ilary Blasi?

Manca ancora qualche mese all’inizio della prossima edizione del Grande Fratello ma si sta già parlando da tempo di chi potrebbe affiancare Alfonso Signorini nella sua prossima avventura. Mentre il conduttore sarebbe già alla ricerca dei nuovi concorrenti del reality – famosi e non come nell’edizione che si è appena conclusa – cominciano a circolare le prime indiscrezioni sui nuovi opinionisti.

Non dovrebbero esserci più Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi: in moltissimi darebbero già per certo il nome di Stefania Orlando, ma nelle ultime ore sarebbe in lizza un’altro volto noto dello spettacolo, che nell’ultimo anno si è un po’ defilato dalle scene televisive (seppur faccia sempre parlare di sé). Stiamo parlando di Ilary Blasi, che andrebbe a ricoprire nel celebre reality show un ruolo per lei inedito.

A lanciare lo scoop è stato Amedeo Venza, esperto di gossip molto seguito sui social, che con una storia su Instagram ha annunciato che “Alfonso Signorini vorrebbe Ilary come opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello“. Per la conduttrice si tratterebbe di una nuova sfida, senza considerare che proprio con il collega avverrebbe un vero e proprio ribaltamento dei ruoli, visto che Alfonso Signorini era stato l’opinionista in una delle edizioni presentate dalla conduttrice romana.

Le indiscrezioni sul Grande Fratello

Se da un lato mancano ancora parecchie settimane alla partenza della prossima edizione del Grande Fratello, dall’altro la macchina organizzativa del reality show sembra essersi già messa in moto. Il programma sarà condotto ancora una volta da Alfonso Signorini, che ormai da qualche anno è al timone della trasmissione.

Sebbene nelle ultime edizioni i risultati ottenuti non siano stati soddisfacenti, è chiaro che Mediaset abbia intenzione di dare una spinta al cast, cercando nomi di spicco per affiancare il conduttore nella sua futura avventura. Veronica Gentili ha già smentito che sarà al fianco di Signorini, dato che è già al lavoro per la prossima edizione de Le Iene, ma non è ancora chiaro se ci sarà spazio per Rebecca Staffelli, che negli ultimi anni si è occupata della parte social della trasmissione. Si vocifera che potrebbe tornare Giulia Salemi nel ruolo originale, alla quale il conduttore è molto affezionato.

Secondo Dagospia insieme a Stefania Orlando potrebbe esserci Anna Pettinelli, che potrebbe lasciare il ruolo di coach nella scuola di Amici per dedicarsi a una nuova sfida. Nel frattempo Signorini avrebbe deciso di contattare per la prossima edizione del Grande Fratello, Benedicta Boccoli, vista di recente a The Couple con la sorella Brigitta.

In questo panorama di indiscrezioni e pettegolezzi c’è una sola certezza: il conduttore ha smentito le voci che volevano la prossima edizione del reality lunga ben nove mesi. L’intenzione sarebbe quella di una stagione più breve per celebrare i 25 anni dello show, visto che gli ascolti non hanno raggiunto risultati soddisfacenti.