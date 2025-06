Fonte: IPA Alfonso Signorini smentisce l'indiscrezione sul prossimo Grande Fratello

L’indiscrezione “apocalittica” di un lungo Grande Fratello (anzi, lunghissimo) è stata smentita dal diretto interessato, il conduttore Alfonso Signorini. Tramite una storia condivisa su Instagram in un botta e risposta con i suoi follower, il padrone di casa ha parlato di “fake news”, suggerendo quindi che la prossima edizione del reality di Canale 5 – giunto al suo 25esimo anno di vita – sarà intensa sì, ma “compatta” e di certo non interminabile.

La verità sulla durata del GF, parla Signorini

Per giorni un’indiscrezione ha fatto il giro del web, come spesso accade. In particolare ha fatto capolino su Bubino Blog, suggerendo un’edizione “mostruosa” del prossimo Grande Fratello, della durata di ben nove mesi. Più che un’ipotesi, una condanna per i poveri telespettatori. Avrebbe senso un format così lungo?

Le domande non sono mancate, né i pareri contrastanti di chi auspicherebbe tale prospettiva e di chi, al contrario, si augura che sia tutto uno scherzo. Spinto dalla curiosità, un telespettatore anonimo ha approfittato di uno spazio che il conduttore ha dedicato alle domande dei fan su Instagram per fare la fatidica domanda: “È vero che il nuovo GF durerà. 9 mesi? Faccio uno spoiler, Alfy!”. Neanche a dirlo, Signorini ha prontamente risposto: “Assolutamente no. Fake news”.

Una risposta in linea con l’Alfonso-pensiero, che in altre occasioni precedenti aveva già espresso il suo desiderio di un’edizione più “compatta” del reality show, purché intensa. Anche stavolta lo ha fatto. “Il GF dovrebbe durare molto meno, tre mesi… come una volta, era tutto più bello e vero“, ha scritto un follower e lui ha risposto: “Sono d’accordo”.

L’intenzione sarebbe quella di evitare l’effetto-mattone delle ultime edizioni, probabilmente per strategia: gli ultimi ascolti non hanno premiato Signorini e i suoi autori, il pubblico è stanco ed è necessario prendere le redini della situazione. “L’importante è non essere indifferenti”, ha ribadito in risposta a chi gli ha chiesto come affronta le critiche.

Cosa sappiamo della prossima edizione “celebrativa”

L’appuntamento col Grande Fratello (breve, a quanto pare) è per il prossimo settembre, come di consueto. Una edizione che avrà un sapore particolare, visto che si festeggiano ufficialmente i 25 anni dall’esordio del reality show sul piccolo schermo, segnando un importante traguardo per Mediaset.

Alfonso Signorini è confermato alla conduzione, con un cast variegato: metà dei concorrenti saranno ex-gieffini, figure storiche che hanno lasciato un segno significativo nella storia del programma, mentre l’altra metà sarà composta da volti completamente sconosciuti. Nella speranza di creare nuove e interessanti dinamiche per il pubblico, rimasto fedele negli anni, seppur con qualche “acciacco”.

“I provini sono sempre aperti”, ha confermato Signorini nelle storie di Instagram, mentre si divide tra lavoro e vacanze estive. “Sono in piena fase di progettazione di due opere liriche per questa estate e sto terminando il mio nuovo romanzo”, ha scritto in attesa di godersi qualche momento di relax tra “Grecia e Dolomiti”. E intanto, rispondendo a un altro curioso, ha ammesso che gli piacerebbe condurre “un programma di divulgazione culturale, sarebbe una bella sfida” oltre il GF, così come tornare ad Amici a parlare di musica nella scuola di Maria De Filippi.