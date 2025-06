Veronica Gentili vicina alla conduzione del Grande Fratello? La replica

Fonte: IPA Veronica Gentili

Dopo Le Iene e l’Isola dei Famosi, il prossimo passo potrebbe essere la conduzione del Grande Fratello per Veronica Gentili? Non proprio. La Gentili, con estrema pazienza, sta diventando sempre di più un nome di punta per Mediaset. E, al netto della crisi dei reality show, che si protrae ormai da alcuni anni, molti stanno apprezzando la conduzione dell’Isola. E proprio l’indice di apprezzamento ci suggerisce un futuro luminoso in tv, ma senza passi falsi.

Veronica Gentili alla conduzione del Grande Fratello: la smentita

“Se è vero che condurrò la prossima edizione? Ma figuriamoci. Scriva invece che stiamo già lavorando alla prossima edizione de Le Iene“, nel futuro di Veronica Gentili non c’è il Grande Fratello. Sono queste le parole affidate a Diva e Donna, mettendo un punto fermo alle voci che la vorrebbero come futura conduttrice al posto di Alfonso Signorini. Nonostante le difficoltà oggettive dell’Isola in fatto di ascolti, un reality che – purtroppo – appare un po’ prosciugato della sua linfa vitale, la Gentili è stata promossa a pieni voti. E il lavoro, svolto fianco a fianco con l’opinionista Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli, sta funzionando.

Chiamata a risollevare le sorti del reality show di sopravvivenza, Veronica Gentili non si è tirata indietro, proponendo di tornare al passato, con “la realtà dentro il reality”. Ma il periodo – non molto roseo – che sta attraversando la televisione generalista, in un momento in cui l’offerta è sconfinata con le piattaforme streaming, è un dato di fatto.

Con Simona Ventura c’è stato “l’incastro giusto”

E, a proposito dell’Isola, la Gentili si è già espressa più volte in merito alla presenza di Simona Ventura, che nell’ultima puntata andata in onda il 4 giugno ha “prestato la voce” alla conduttrice, con cui ha stretto un sodalizio televisivo che funziona. “Se ho temuto di essere messa in ombra da Simona Ventura? No, al contrario! È stato l’incastro giusto. Lei ha un ruolo divertente e più libero del mio, io sono la garante. Anche scegliere lei è stata una decisione abbastanza collegiale, ci piaceva l’idea di un ritorno alle origini”.

Chi conduce la prossima edizione del Grande Fratello

Sembra ormai certo il ritorno di Alfonso Signorini alla conduzione del Grande Fratello: dopo la fine dell’edizione 2024/2025 del reality show più longevo della televisione italiana, per settimane si sono rincorse diverse notizie. Torna, non torna, se ne va, è stanco. Ma Alfonso non è uno che molla e dovremmo averlo capito da tempo.

Gli ascolti dell’ultima edizione non sempre sono stati al top: anzi. Ma il GF continua in ogni caso a essere un nome forte per Mediaset. Potrebbe tornare in una veste rinnovata? Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici non dovrebbero tornare al posto di opinioniste. Forse – ma nulla è certo, ancora – potremmo vedere Anna Pettinelli, la Prof. di Amici, amatissima per la sua verve (sarebbe davvero il nome giusto per aggiungere pepe). E c’è di più: la durata già monstre potrebbe prolungarsi, tanto da durare da settembre fino in estate. Solo voci, certo: ne sapremo di più a tempo debito.