Veronica Gentili racconta la sua paura più grande: “Ho perso dieci anni di vita”

Notte di panico per Veronica Gentili: Palmiro scompare, lei lo cerca per ore. All’alba il ritrovamento e un abbraccio pieno di sollievo

Fonte: IPA Veronica Gentili

Veronica Gentili, la conduttrice di questa edizione dell’Isola, ha vissuto momenti di autentico panico, quando il suo amato gatto Palmiro è scomparso improvvisamente. La giornalista e presentatrice televisiva ha trascorso un’intera notte insonne a cercarlo, urlando disperatamente il suo nome per le strade e coinvolgendo perfino le sue vicine di casa nelle ricerche.

“Non ho risparmiato fiato per l’Isola”, ha confessato Veronica con un tocco di ironia, riferendosi alla voce consumata nel chiamare il micio a gran voce per ore.

Fortunatamente la disavventura si è conclusa con un lieto fine: dopo ore di angoscia, Palmiro è stato ritrovato sano e salvo la mattina seguente, per la gioia e il sollievo della sua padrona.

Veronica Gentili, una notte di paura e ricerche disperate

Tutto è iniziato quando Veronica Gentili è rientrata a casa a notte fonda e ha fatto una scoperta terribile: il gatto Palmiro non c’era più. La conduttrice dell’Isola dei Famosi, nota amante degli animali, non ha perso un attimo e si è messa subito a cercarlo.

Ha setacciato ogni angolo del suo appartamento, armadi, divani, scatole, nella speranza che il felino si fosse semplicemente nascosto. Ma di Palmiro nessuna traccia. Presa dall’ansia, Veronica è scesa in strada nel cuore della notte armata di torcia e croccantini, iniziando a chiamare il suo nome a squarciagola nonostante fossero le tre del mattino.

Le sue urla disperate hanno svegliato il silenzio notturno, tanto che due vicine di casa si sono unite a lei per aiutarla nelle ricerche. Insieme, hanno perlustrato i dintorni, controllando cortili e giardini, mentre la tensione cresceva di minuto in minuto.

L’urlo di “Palmiro!” fino all’alba

La presentatrice non si è arresa neanche per un attimo. Ha raccontato sui social di aver salito e sceso tutte le scale del palazzo e degli edifici vicini, continuando a gridare “Palmiro!” a pieni polmoni ovunque. Il tutto, ha tenuto a precisare, mentre avrebbe dovuto risparmiare la voce in vista della diretta televisiva.

Proprio in questa settimana, infatti, è previsto un doppio appuntamento con l’Isola dei Famosi e la Gentili avrebbe dovuto conservare energia per le lunghe ore di conduzione, durante le quali è solita richiamare i concorrenti con il celebre incipit “Naufraghi, mi sentite?”.

Ma l’amore per il suo gatto ha avuto la priorità su tutto: Le ore sono trascorse lente, con il miagolio lontano di Palmiro che rispondeva ai richiami disperati della padrona senza però riuscire a farsi trovare subito.

Il lieto fine: Palmiro torna tra le sue braccia

Solo alle prime luci del mattino successivo è arrivata la svolta insperata. Dopo circa otto ore di angoscianti ricerche, Veronica è finalmente riuscita a individuare il suo adorato Palmiro. Il gatto fuggitivo era finito sopra un tetto a due isolati da casa, nascosto dentro un vecchio lavatoio sotto una sdraio abbandonata, tremante e terrorizzato.

A scovarlo è stata proprio la tenace conduttrice, che grazie anche all’aiuto delle instancabili vicine è salita fin lì nonostante la stanchezza accumulata. Quando lo ha visto, spaventato ma illeso, Veronica Gentili ha potuto tirare il fiato: l’incubo era finito.

Travolta dall’emozione, la Gentili ha raccontato di aver prima “massacrato di insulti e amore” il povero Palmiro per lo spavento che le aveva fatto prendere, per poi stringerlo forte a sé in un abbraccio liberatorio.

“Ho perso dieci anni di vita. Ma riaverlo tra le braccia è stata una delle sensazioni più belle e di maggior sollievo che abbia mai provato”,

ha confidato ai fan, descrivendo la felicità immensa di quel momento. In quell’istante, tutta la fatica e la paura della notte insonne sono svanite, lasciando spazio solo a lacrime di gioia e gratitudine.