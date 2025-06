acasadi Veronica Gentili, cucina tradizionale in legno, enorme libreria e terrazzo

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

C’è chi usa i social per mostrare solo outfit e filtri, e chi invece – come Veronica Gentili – li trasforma in finestre autentiche su una quotidianità sorprendentemente normale, ma mai banale. La giornalista e conduttrice dell’Isola dei Famosi ci regala, ogni tanto, qualche scorcio della sua intimità domestica. E proprio grazie a questi piccoli dettagli sparsi su Instagram, possiamo entrare – con discrezione – nel suo nido romano, dove libri, luce naturale e legno caldo raccontano una femminilità colta, schietta e silenziosamente elegante. Una casa vissuta, essenziale, ma tutt’altro che scontata. Proprio come lei.

Il salotto di Veronica Gentili: bianco, libri e silenzio

Il cuore pulsante della casa di Veronica Gentili è senza dubbio il salotto. Un ambiente raccolto ma luminosissimo, in cui a dominare sono le pareti bianche e un’impressionante libreria a tutta parete, rigorosamente bianca anche lei. Al suo interno, una collezione eclettica di volumi che vanno dal saggio politico al romanzo d’autore. Veronica non legge per farsi vedere: legge perché è cresciuta tra arte e cultura, figlia del dirigente Rai Giuseppe Gentili e della gallerista Netta Vespignani. E questo si sente, si vede, si respira.

Accanto alla libreria c’è un grande tavolo in legno, spesso immortalato durante le sue dirette social ai tempi del lockdown. Tazze di caffè, post-it sparsi, pc aperto e una luce morbida che entra da ampie finestre, mai oscurate. Niente tende pesanti o arredamenti scenografici: tutto è scelto per uno scopo, che sia lavorare, pensare o semplicemente fermarsi un momento.

Nel pavimento si legge la storia: Veronica ha scelto di mantenere la graniglia di marmo originale, quella tipica delle case romane di un tempo. Un dettaglio di stile, certo, ma anche una dichiarazione di identità. Non c’è nulla di costruito nella sua casa, nemmeno quando – nelle poche foto pubblicate – la si vede con abiti impeccabili anche in soggiorno. Non lo fa per posa, è proprio così.

La cucina in legno e il terrazzo con vista su Roma

Se il salotto è il regno della mente, la cucina è quello del cuore. E quella di Veronica è tutt’altro che un set da rivista. È tradizionale, in legno, con pensili chiari, piani funzionali e qualche tocco retrò. Si intravedono barattoli ordinati, piatti scelti con gusto e una semplicità elegante che sembra gridare: qui si cucina davvero. Anche questo, un riflesso della sua personalità: concreta, intensa, poco incline alle apparenze.

Ma la vera perla dell’appartamento è il terrazzo, da cui si scorge – in lontananza – la cupola di San Pietro. Uno scorcio che toglie il fiato, ma che Veronica mostra con la stessa naturalezza con cui condivide un libro sottolineato o un pensiero rubato tra una ripresa e l’altra. Non ci sono divanetti da esterno iper-glam, ma piante vere, qualche sedia e la luce di Roma che bacia i muri antichi. Una vista che non ha bisogno di filtri.

E se ci si chiede con chi viva la conduttrice – magari con il suo presunto fidanzato Massimo Galimberti – la risposta resta sospesa. Veronica è riservata, e quella porta resta chiusa. Ma tutto il resto, quello che lei vuole mostrarci, parla chiaro.