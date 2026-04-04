Veronica Ruggeri a Verissimo, perché è finita con Nicolò De Devitiis e il nuovo fidanzato Vito

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Veronica Ruggeri

Per la prima volta ospite a Verissimo, Veronica Ruggeri si è raccontata con una sincerità misurata, lasciando emergere un lato più intimo e riflessivo. Tra presente e futuro, il pensiero corre inevitabilmente a un desiderio che negli ultimi tempi ha assunto contorni sempre più definiti: quello della maternità.

“Mi piacerebbe molto diventare mamma”, ha confidato a Silvia Toffanin senza esitazioni, spiegando come questa prospettiva non sia più un’idea lontana, ma qualcosa di concreto, da considerare con serietà. Un progetto che si intreccia con il bisogno di costruire una famiglia solida, capace di ricalcare, almeno in parte, il modello affettivo in cui è cresciuta.

Nel racconto dell’inviata de Le Iene è emerso una nuova consapevolezza: il tempo che passa non come pressione, ma come occasione per mettere a fuoco priorità e desideri autentici. La maternità, in questo senso, non appare come un traguardo imposto, ma come una scelta sentita, maturata con naturalezza.

Veronica Ruggeri, chi è il nuovo fidanzato Vito

Accanto a questa nuova fase personale, c’è anche una storia d’amore che sembra avere i contorni di una coincidenza perfetta. Veronica Ruggeri ha infatti confidato a Verissimo di essere legata da circa un anno e mezzo a Vito, cantautore conosciuto anni prima in circostanze tutt’altro che convenzionali.

“Quando ci siamo incontrati, lui mi chiese che shampoo usassi”, ha detto con un sorriso, evocando un primo approccio curioso e leggero. All’epoca, però, le loro strade non si incrociarono davvero: lei era già impegnata e quel momento rimase sospeso, come una possibilità non esplorata.

Il tempo, però, ha fatto il suo giro. Quando si sono ritrovati, entrambi liberi, il dialogo è ripreso esattamente da dove si era interrotto. “Questa volta mi ha chiesto che balsamo usassi”, ha aggiunto Veronica con ironia, sottolineando la naturalezza di un legame nato senza forzature. Una relazione che oggi rappresenta un punto fermo, costruito giorno dopo giorno, lontano dai riflettori ma solido nella sua quotidianità.

Perché Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis si sono lasciati

Prima di questa nuova relazione con Vito, Veronica Ruggeri ha condiviso una parte importante della sua vita con Nicolò De Devitiis, collega e volto noto dello stesso programma. Una storia durata cinque anni, intensa e significativa, che però ha trovato una conclusione senza strappi eclatanti.

“A un certo punto era semplicemente finito tutto, non eravamo destinati a restare insieme”, ha spiegato la Ruggeri con una lucidità che riflette la maturità con cui è stata affrontata la separazione. Nessun conflitto aperto o rottura drammatica: solo la consapevolezza che il percorso comune aveva esaurito la sua spinta.

Oggi tra i due esiste un equilibrio fatto di rispetto reciproco e professionalità. Continuano a lavorare insieme a Le Iene, condividendo spazi e progetti, ma senza mantenere un rapporto personale stretto. “Non siamo amici né nemici”, ha precisato la Ruggeri, restituendo l’immagine di un legame trasformato, capace di evolversi senza rancori.

Un passaggio che segna, ancora una volta, la capacità di guardare avanti con eleganza, lasciando che il passato trovi il suo posto senza interferire con il presente.