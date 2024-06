Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis de Le Iene: “Ci siamo lasciati”

Fonte: IPA Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis si sono lasciati

Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis si sono lasciati. Già da qualche tempo circolava il sospetto di una rottura, specialmente tra gli utenti di TikTok che hanno seguito a lungo la coppia tra sketch e video divertenti a mezzo social. C’era tanta complicità tra i due inviati de Le Iene, ma qualcosa sembrava tenerli lontani da un po’. Alla fine è stata la stessa Veronica Ruggeri a confermare tutto, condividendo le sue parole in una storia su Instagram.

Veronica Ruggeri conferma la fine dell’amore con Nicolò De Devitiis

I follower più attenti avevano notato un certo distacco tra Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis, almeno sui social. TikTok è stato per loro scenario di video e sketch divertenti, in cui ironizzavano sulla loro vita di coppia mettendo in evidenza paradossi e problemi che, in fin dei conti, sono comuni a ogni legame. Poi, d’improvviso, tutto sparito.

Chi aveva ipotizzato un allontanamento se non una vera e propria separazione tra i due inviati de Le Iene, ci aveva visto giusto. “Ragazzi ciao. È vero, io e Nicolò ci siamo lasciati ormai da qualche settimana! È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento. Vi bacio”, con queste parole la stessa Veronica Ruggeri ha annunciato (e confermato) la fine dell’amore con il collega Nicolò De Devitiis.

Una separazione che sembra priva di ogni rancore, anzi quelle dell’inviata sono parole concilianti e che elogiano quanto c’è stato tra loro. Diverso quanto pubblicato da De Devitiis su Instagram che, nel frattempo, ha preferito la via del silenzio (o quasi): la foto della statua del dito medio gigante in piazza Affari a Milano vale più di mille parole.

Una storia nata a Le Iene

Galeotto fu lo storico programma di Italia 1, come si suol dire. La Ruggeri e De Devitiis si erano conosciuti proprio sul posto di lavoro, entrambi inviati de Le Iene e impegnati come sempre tra servizi e inchieste, spesso trattando argomenti forti. I primi rumors sulla loro relazione risalgono addirittura al 2019 quando un video pubblicato sui social che li ritraeva entrambi allo stesso concerto aveva lasciato pensare che vi fosse del tenero tra i due.

In precedenza Veronica Ruggeri aveva avuto una storia importante con un altro collega de Le Iene, l’inviato Stefano Corti. Una relazione durata circa due anni e conclusasi nel 2019, poco prima che l’inviata si legasse a De Devitiis e che Corti, dal canto suo, intraprendesse una nuova storia con la cantante Bianca Atzei, che ancora oggi prosegue a gonfie vele ed è stata benedetta con la nascita di uno splendido bambino, il piccolo Noa. Nicolò De Devitiis, invece, ha avuto un’unica storia “celebre” con l’ex Miss Italia e volto televisivo Eleonora Pedron, ex moglie del campione di motociclismo Max Biaggi (che, per una strana coincidenza, annovera tra le sue ex proprio la Atzei).

Veronica e Nicolò insieme hanno condiviso tanto, rendendo partecipi anche i follower sui social dei loro grandiosi viaggi in giro per il mondo. Scoprire luoghi e culture, oltre all’impegno al servizio dell’informazione, è stata una delle passioni a tener saldo il loro legame ma, come spesso accade, tutto può finire. Anche a distanza di anni.