La cantante e il compagno Stefano Corti hanno affidato a Instagram una lettera per il compleanno del figlio

Le parole più belle, più intese e più profonde sull’amore, sulla genitorialità e su come crescere un figlio sia un compito importante. Sono quelle che Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti hanno dedicato al figlio Noa in occasione del suo primo compleanno.

Un momento speciale, che hanno voluto racchiudere in una lettera accompagnata da un video, che cattura istanti che hanno il sapore della famiglia, dei sentimenti e delle cose belle.

Si vedono la cantante, il compagno Stefano Corti, la pancia che cresce e poi il piccolo Noa e alcuni momenti di tenerezza. Un diario privato, uno sguardo su momenti di grande felicità, quelli che ogni genitore custodisce gelosamente sul telefono. E che loro hanno condiviso con i propri follower.

Bianca Atzei e Stefano Corti, il post emozionante su Instagram per il figlio

Essere genitore significa avere delle responsabilità, significa vedere crescere il proprio figlio, stargli accanto, dargli affetto ma anche insegnargli, mostrargli l’amore, il bene, il rispetto.

E lo sanno bene Bianca Atzei e Stefano Corti che, in occasione del primo compleanno del piccolo Noa, hanno condiviso su Instagram una lunga lettera che trasuda affetto, ma che mostra anche come prendano seriamente il ruolo di genitori.

Parole che hanno accompagnato con un video che racchiude alcuni momenti trascorsi in famiglia.

Si vede l’ecografia, la pancia della cantante che cresce, si vede il piccolo, le coccole, i sorrisi, i giochi. Si vede l’amore, lo stesso che emerge dalle parole contenute nella didascalia: una lettera profonda ed emozionante che hanno voluto dedicare a Noa per il suo primo anno di vita.

La lettera di Bianca e Stefano per Noa

Una vera e propria lettera, affidata a Instagram, ma dedicata al figlio Noa: è quella che hanno scritto Bianca Atzei e Stefano Corti. Una lunga riflessione su cosa desiderano trasmettergli, sulle cose importanti, sui valori e soprattutto sull’amore.

“Noa, Siamo la tua mamma e il tuo papà che ti scrivono questa lettera”, si legge.

“Sei arrivato portandoci tantissimo amore. Quando ci abbracci, ci cerchi, ci sorridi apri le porte della felicità dei tuoi genitori. Una sensazione inspiegabile che riassumendola, forse, potremmo chiamare “senso della vita” – prosegue la missiva su Instagram -. Oggi compi 1 anno e ci stai regalando delle emozioni che mai avremmo pensato di sentire”.

Parole forti, potenti, che riescono a racchiudere il senso stesso di cosa significa crescere un figlio. Poi aggiungono: “Proviamo ogni giorno ad essere dei bravi genitori, a fare il massimo per te e continueremo a farlo. E così, il papà ogni giorno fa le carezze alla mamma in modo che tu possa imparare a trattar bene le persone, con gentilezza e rispetto. Mamma si prende cura del papà e si danno tanti bacini con la speranza di trasmetterti serenità”.

I due nella loro lettera sottolineano quanto sia importante l’esempio, ciò che si vede, l’ambiente in cui si vive, per crescere sereni, per capire cosa significa volere bene.

La lettera prosegue: “Viviamo per te e ti amiamo tanto. Ricorda che l’amore è la parte più bella della vita, accoglilo sempre. Grazie per questo anno meraviglioso. Ti promettiamo che saremo sempre lì a proteggerti e a sostenerti affinché i tuoi sorrisi continuino ad inondarci di gioia. Buon Compleanno Delfino Blu. La tua Mamma e il tuo Papà”.

Una dedica emozionante e intensa, alla quale hanno fatto eco i tantissimi commenti di personaggi dello spettacolo e fan che si sono uniti agli auguri.