“Verissimo”, Bianca Atzei e Stefano Corti: “Il nostro sogno dopo la nascita di Noa”

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno raccontato a Verissimo i primi mesi da genitori del piccolo Noa Alexander, nato lo scorso gennaio. Ospiti di Silvia Toffanin, i due artisti si sono divertiti molto nel mostrare la loro nuova vita, in attesa di realizzare un sogno nel cassetto: allargare la famiglia. Intanto, la Atzei è già pronta per tornare a fare musica, e a giugno uscirà un album, Il mio canto libero, ricco di ninne nanne dedicate a suo figlio.

Bianca Atzei e Stefano Corti a “Verissimo”: “Dopo Noa vorremmo una bambina”

Sono diventati genitori del piccolo Noa Alexander solo il 18 gennaio 2023, ma Bianca Atzei e Stefano Corti hanno già un altro sogno nel cassetto. La coppia, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha confidato di non escludere l’idea di un altro figlio in tempi brevi. Il comico, già papà di Gabriele, 15 anni, nato da una precedente relazione, ha espresso il desiderio di avere finalmente una bambina.

“Se non arriva andiamo a oltranza finché non è femmina – ha scherzato Stefano Corti, aggiungendo – con Noa sto affrontando la paternità in un modo migliore, è più semplice, sono più maturo. Ma Gabriele è un ragazzo stupendo, è un adolescente, e si confida molto con Bianca, sono fortunato. Ma sogno una bambina, sono qui per annunciarlo oggi”. Tra le risate di Silvia Toffanin, la cantante ha cercato però di chiarire.

“Noa è appena nato, è ancora molto presto, non è vero che ci stiamo già pensando, però chissà”. Bianca Atzei ha lasciato uno spiraglio aperto, parlando della maternità come dell’esperienza più bella della sua vita. “Ora siamo completi, siamo una famiglia, non sono mai stata così bene”.

I primi mesi da genitori di Bianca Atzei e Stefano Corti

Scherzano, si prendono in giro, litigano e fanno pace. Come ha fatto notare Silvia Toffanin a Verissimo, Bianca Atzei e Stefano Corti sono affiatatissimi, e la nuova vita da genitori è stata una benedizione per loro. Entrambi sono apparsi in splendida forma, e il piccolo Noa è il fulcro dei loro pensieri e delle loro giornate. “Tutto è cominciato quando siamo tornati a casa – ha spiegato la cantante – quando per la prima volta abbiamo avuto nostro figlio in casa, è cambiato tutto”.

Una gravidanza abbastanza tranquilla, sino a quella polmonite all’ottavo mese, che ha messo tutto in discussione: “All’inizio non capivamo, sono stata per un mese male senza capire cosa fosse. Tossivo e non si capiva perché. Poi l’abbiamo curata, ma sono stato più di una settimana in ospedale e non è stata facile. Sono stati momenti duri e difficili”.

Questi primi mesi da mamma, per di più, hanno invogliato Bianca a tornare alla musica, con un progetto davvero particolare, dedicato proprio a suo figlio Noa: “Ero circa al settimo mese di gravidanza, quando ho iniziato a ascoltare questi brani come ninne nanne, e ho deciso di incidere alcuni dei pezzi più belli della musica italiana, riarrangiati in maniera più dolce, e racchiuderli in un album”. Il mio canto libero, il terzo album dell’artista, uscirà nei negozi e sulle piattaforme a giugno.