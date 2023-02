Stefano Corti: “Al momento non vedo”, il compagno di Bianca Atzei operato d’urgenza

Fonte: IPA Bianca Atzei e Stefano Corti

Purtroppo, la cantante Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti, popolare inviato del programma Le Iene, hanno dovuto fare spesso visita all’ospedale nell’ultimo anno. Pochi mesi fa, a gravidanza avanzata, Atzei era stata ricoverata per una forte polmonite, rischiando di dover anticipare il parto.

Appena qualche giorno fa in ospedale c’è finito Corti, arrivato al pronto soccorso per un problema all’occhio e ricoverato d’urgenza la mattina dopo. Il tutto, a stretta distanza dalla nascita di Noa Alexander, il primo figlio della coppia.

“Al momento non vedo”: l’intervento all’occhio di Stefano Corti

Molto attivo sul web, l’inviato de Le Iene Stefano Corti nelle ultime settimane condivideva con i follower gli alti e i bassi della vita da neopapà. Giornate complesse, piene di gioia ma anche di stanchezza. La normale, complessa, routine da genitori si è poi complicata.

“Sfiga maledetta – ha annunciato Corti su Instagram – Sono appena uscito dal pronto soccorso del Fatebenefratelli e praticamente ho un distacco della retina dell’occhio destro, quindi domattina pre-ricovero e poi mi operano”. “In bocca al lupo papotto per l’operazione. Siamo con te e ti amiamo tanto” aveva poi scritto Bianca Atzei il giorno dell’operazione, inevitabilmente in apprensione per le condizioni di saluto del compagno.

Nei giorni successivi, la iena e la cantante hanno continuato a tenere aggiornati i fan. “Sembrerebbe andato tutto bene. Al momento non vedo. I tempi di recupero dipendono da persona a persona. Adesso c’è solo da aspettare e sperare che vada tutto bene” ha fatto sapere Corti. Dello stesso tenore il messaggio post-operazioni di Bianca Atzei: “Il papotto sta bene, la ripresa è un po’ lunga ma l’intervento è andato molto bene. Psicologicamente è un po’ provato, ma abbiamo una meravigliosa creatura che ci dà forza”.

Superato lo shock, Corti ha continuato a parlare dell’accaduto, ironizzando sulla propria sfortuna. “Da oggi potete chiamarmi Polifemo o anche Polifermo” ha scritto ai fan. Mentre rivolgendosi alla compagna, impossibilitata a essergli al fianco in ospedale, ha scherzato: “Da quando è nato Noa il Milan non ha più vinto una partita e mi si è staccata la retina dell’occhio destro. Sicura che sia mio?”

L’amore a suon di scherzi tra Bianca Atzei e Stefano Corti

La cantante sarda Bianca Atzei e l’inviato del Le Iene Stefano Corti stanno assieme dal 2019, anno in cui entrambi tornarono single dopo la chiusura delle rispettive relazioni con Max Biaggi e Veronica Ruggeri. La coppia ha subito iniziato a fare sul serio, cercando di costruire una famiglia assieme, nonostante le difficoltà affrontate dalla donna nel restare incinta.

Difficoltà che i due hanno sempre affrontato con il sorriso, grazie anche all’irrefrenabile ironia della iena Stefano, che si è presentato assieme al branco televisivo persino al momento del parto. L’avventura dei neogenitori è stata raccontata in un servizio del programma di Italia 1, incluso lo scherzo del papà, che ha fatto credere alla compagna di aver sbagliato a scrivere il nome del bambino all’anagrafe. “Ma anche ora dovete rompermi i…” rispose, stremata ma divertita, la neomamma.

Da allora, la coppia non ha mai smesso di condividere la propria quotidianità, senza nascondere neppure i momenti più difficili: “È più dura di quello che raccontano – aveva scritto Corti (già papà di un ragazzino di 12 anni che vive a Marsiglia con la mamma) – ma ce la faremo! Noa è stupendo e non poteva arrivare in un momento migliore”.