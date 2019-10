Chi è Veronica Ruggeri delle Iene

editato in: da

Finalmente una divisa è riuscita ad indossarla, Veronica Ruggeri: da ragazzina sognava di entrare a far parte delle forze armate, ma alla fine ha messo da parte il suo desiderio per dedicarsi agli studi.

Da qualche anno, però, sfoggia con orgoglio la mise delle Iene, come inviata della trasmissione d’inchiesta di Italia 1. Veronica è sempre stata una ragazza spigliata ed estroversa, e la sua carriera in televisione ne è un esempio lampante. Classe 1991, la Ruggeri è nata in quel di Borgotaro, in provincia di Parma. Il suo percorso di studi l’ha portata a fare qualche sacrificio. Dopo il diploma al liceo scientifico, infatti, la giovane avrebbe voluto intraprendere la carriera militare. Rinunciando al suo sogno, Veronica si è iscritta all’università e si è laureata in Economia.

In quegli anni, il suo fascino non passava certo inosservato. E così, con il suo piglio da vera guerriera, nel 2011 è approdata a Miss Italia, che pur senza darle la vittoria (è arrivata comunque in finale) le ha donato un po’ di visibilità. Da quel momento Veronica ha avuto diverse occasioni, tutte sapientemente sfruttate: qualche catalogo come modella, poi le prime apparizioni in una tv locale.

Fino al grande passo avanti, con la conduzione di alcuni eventi legati al famoso show comico Zelig, nel 2012. È così che la Ruggeri è riuscita a farsi notare dai produttori delle Iene, che l’anno seguente l’hanno assoldata tra le sue schiere. Il 2013 è stato l’anno del grande debutto su Italia 1, con la tanto agognata divisa.

Veronica ha inseguito i suoi servizi con tenacia e maestria, dando prova di un grande talento nel fiutare la notizia. E questo talento l’ha portata a scalare i vertici delle Iene, fino a giungere alla conduzione. Il 3 ottobre 2019 la Ruggeri prende il timone della trasmissione assieme alle colleghe Nina Palmieri e Roberta Rei. Tutte e tre hanno già fatto gavetta come inviate, proprio come prima di loro aveva fatto Nadia Toffa, una delle conduttrici più amate delle ultime edizioni delle Iene.

Un anno, il 2019, decisamente da incorniciare per Veronica. Se dal lato professionale ha visto la sua carriera decollare, anche la situazione sentimentale pare essere delle più rosee. La presentatrice viene infatti da una dolorosa rottura con Stefano Corti: la loro relazione è arrivata al capolinea lo scorso gennaio, e poco dopo si è parlato di un flirt con Piero Baroni, uno dei tenori de Il Volo. Da questa estate, invece, Veronica è a fianco del collega Nicolò De Devitiis, con il quale ha trascorso una splendida vacanza. Per il momento tra di loro sembra andare tutto a gonfie vele, e se son rose fioriranno…