Le Iene, ospiti e anticipazioni di stasera 26 marzo: intervista a Rocco Siffredi

Fonte: Getty Images Rocco Siffredi, l'intervista nella puntata de "Le Iene" del 26 marzo

Tornano le inchieste e il divertimento targato Le Iene, il programma di Italia 1 in onda a partire dalle 21 e 20. Nella nuova puntata, in onda stasera martedì 26 marzo, i padroni di casa Max Angioni e Veronica Gentili, tornano a tenere incollati i telespettatori con incredibili inchieste, reportage e ospiti tutti da gustare. Cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di questa sera? Ecco chi saranno gli ospiti e quali le anticipazioni su quanto vedremo nel programma.

Le Iene, ospiti di stasera 26 marzo

Il nuovo appuntamento di Le Iene è in programma su Italia 1 stasera, martedì 26 marzo: uno show che, come sempre, promette di tenere incollati i telespettatori. Ad accompagnare Veronica Gentili e Max Angioni, tra gli ospiti, vedremo Giusy Buscemi, ex Miss Italia e attrice nota ai telespettatori per via della sua presenza in fiction come Un passo dal cielo, sarà su Canale 5 dal 27 marzo nella miniserie Vanina – Un vicequestore a Catania. Una ragazza che sta vivendo un momento incredibile dopo la nascita di Elia, suo figlio, e il raggiungimento della laurea. Insieme a lei Ludovica Frasca, attrice e volto di Striscia La Notizia.

Fonte: IPA

Anticipazioni di martedì 26 marzo

Grande attesa anche per l’intervista esclusiva di Roberta Rei a Rocco Siffredi, che è stato recentemente denunciato per molestie da una giornalista dopo essere stato intervistato dalla stessa poco prima dell’uscita di Supersex, serie tv targata Netflix che racconta la storia della sua vita e in cui il protagonista principale è Alessandro Borghi.

Il colloquio sarebbe durato circa un paio d’ore e tutta l’intervista è stata registrata col consenso dell’attore. Dopo i saluti, l’attore avrebbe inviato un messaggio vocale alla donna, che, secondo quando riporta la denuncia, diceva: “Sei veramente simpatica, troppo carina e bona… te lo posso dire! Quando ti stringevo non lo potevo dire troppo di più, però c… beh… lasciamo perdere che mi stavi a fa veni’ proprio una roba un po’ particolare. Però te l’ho detto per dirti che sei veramente una donna top, femminilità top”.

Alle telecamere de Le Iene, apprenderemo il contenuto dello scambio di messaggi con la giornalista mai pubblicati, oltre al racconto di Siffredi che dichiara: “Le ho chiesto scusa. Purtroppo, la giornalista si è trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato con la persona sbagliata, perché psicologicamente ero sotto stress da due mesi. Ho perso il controllo, ma non sto facendo la vittima. Ho avuto un momento di crisi”.

Fonte: IPA

E ancora, Alice Martinelli arriva a Brescia per raccontare una tragica storia di violenza giovanile: due ragazzine di 14 e 15 anni che hanno preso parte a una rissa sotto gli occhi di decine di loro coetanei che hanno assistito senza intervenire o, in alcuni casi, riprendendo la scena con il cellulare. Solo quando la situazione è degenerata con nove coltellate date da una delle due, una ragazza più grande e maggiorenne, è riuscita a dividerle. Ai microfoni dell’inviata la sua testimonianza.

Nel corso della serata, Le Iene sveleranno un’anticipazione dell’ultimo appuntamento con Le Iene presentano: Inside, programma in onda giovedì 28 marzo 2024 in prima serata su Italia1. Il titolo è Doping: davvero vincono sempre i migliori?, il reportage a cura di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese in cui verrà sviscerato il delicato e caldissimo tema del doping.