Le Iene, anticipazioni e ospiti di stasera 20 febbraio: Annalisa si racconta

Le Iene tornano per una puntata scoppiettante all'insegna della musica: ospite in studio Annalisa, reduce da Sanremo con la sua "Sinceramente"

Fonte: Ufficio Stampa Le Iene Le Iene

Inchieste e divertimento: Le Iene sanno sempre come conquistare il pubblico di Italia 1. Una nuova puntata va in onda stasera martedì 20 febbraio. Al timone della trasmissione Max Angioni e Veronica Gentili, che con simpatia ed esperienza guidano gli spettatori attraverso storie incredibili e attuali. Veronica Gentili, in particolare, prendendo il posto di Belen Rodriguez ha dato un indirizzo più giornalistico al programma. Ma chi saranno gli ospiti di questa sera e quali le anticipazioni su quanto vedremo nel programma.

Le Iene, ospiti di stasera 20 febbraio

Al centro della puntata di stasera 20 febbraio non ci saranno solo le inchieste e i servizi dei giornalisti in giro per l’Italia, ma anche ospiti imperdibili. Reduce dall’ultima edizione di Sanremo sotto l’egida di Amadeus, dopo il potentissimo monologo di Big Mama, ci sarà un’altra amata cantante: Annalisa. Il suo brano Sinceramente è già diventato un tormentone che risuona senza sosta nelle nostre teste. Ma non sarà l’unica.

In studio ci sarà anche l’attrice Pilar Fogliati. La comica romana è famosa per saper imitare i diversi modi di parlare delle zone di Roma, protagonista del film Romeo è Giulietta in cui è un’attrice che finge di essere un uomo per ottenere una parte nello spettacolo di un regista interpretato da Sergio Castellitto.

Anticipazioni di martedì 20 febbraio

Al centro della puntata ci saranno inchieste e servizi interessanti e attuali. In particolare Nicolò De Devittis cercherà di delineare un profilo inedito di Simba La Rue, il rapper italo-tunisino tra i più amati del momento con oltre 40 milioni di streaming. Ad essere messa in luca sarà la parte inedita e più umana dall’artista. De Devittis, esperto di musica e artisti, dopo aver raccontato la settimana di Sanremo di Geolier, attraverso una smartphone, proverà a raccontarci di più sul poliedrico La Rue, tra aneddoti sulla sua difficile infanzia e i problemi con la giustizia. Il rapper farà luce su come ha ottenuto il suo riscatto attraverso la musica, trasformando in una nuova opportunità una vita segnata da numerosi ostacoli.

Continua l’inchiesta di Filippo Roma sul sistema arbitrale in Italia. Nel video in onda domani, l’inviato incontra il Ministro dello Sport Andrea Abodi insieme a due arbitri che raccontano di aver avuto problemi con la Federazione.

Il business dell’industria alimentare è uno dei più redditizi al mondo. Ma cosa comporta? Cosa c’è davvero in quello che mangiamo? Nel corso della serata anche un’anticipazione della seconda puntata di Le Iene presentano: Inside, in onda giovedì 22 febbraio in prima serata su Italia1, con l’inchiesta di Matteo Viviani dal titolo Noi siamo quello che mangiamo.