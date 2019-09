Chi è Pilar Fogliati, la Emma Giorgi di Un passo dal cielo

editato in: da

Bella e talentuosa, Pilar Fogliati interpreta Emma Giorgi nella fiction Un Passo dal Cielo con Daniele Liotti.

Classe 1992, l’attrice è originaria di Alessandria, ma è cresciuta a Roma, città a cui è legatissima e che le ha portato fortuna. Ha studiato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico nella Capitale e in seguito ha iniziato una carriera nel mondo del cinema, lavorando anche come doppiatrice.

Il successo per lei è arrivato grazie al film Forever Young di Fausto Brizzi, dove ha recitato accanto a Teo Teocoli, Sabrina Ferilli e Luisa Ranieri, interpretando il ruolo della giovanissima fidanzata di Fabrizio Bentivoglio. In seguito ha recitato in numerose serie tv come Task Force 45, Non dirlo al mio capo e Che Dio ci aiuti 4. Il nome di Pilar Fogliati però è legato soprattutto alla fiction A un passo dal cielo, dove veste i panni della compagna del protagonista interpretato da Daniele Liotti, arrivato nella fiction dopo l’addio di Terence Hill.

Qualche tempo fa Pilar era diventata una star su Instagram grazie a un video, condiviso da tantissime persone, in cui imitava i vari dialetti di Roma, da Guidonia a Ponte Milvio sino ai Parioli.

E l’amore? L’attrice per un lungo periodo è stata legata a un misterioso attore più grande di lei che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe Claudio Gioè. “Ho avuto una lunga storia con un attore più grande di me ma la storia è finita perché avevamo progetti diversi” aveva svelato lei qualche tempo fa senza fare mai nomi.

Dopo l’addio all’attore, Pilar ha confessato al settimanale Confidenze di essere nuovamente innamorata. “Da qualche mese ho un nuovo fidanzato – ha confessato -. Per fortuna non fa parte del mio mondo, si occupa di energia pulita. Sono innamoratissima e felice, ma per ora non vivo con lui. Magari succederà più avanti: sono molto indipendente e tengo ai miei spazi”.