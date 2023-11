“Cuori 2”, il gran finale al bacio: anticipazioni terza stagione

L’ultima puntata di Cuori 2 è andata in onda domenica 5 novembre su Rai 1 in prima serata e il finale al bacio tra Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) si è finalmente consumato. Ma il lieto fine che tutti si aspettavano non basta a rispondere alle tante domande lasciate irrisolte e che fanno pensare che la terza stagione ci sarà.

Cuori 2, primo negli ascolti

La puntata finale della seconda stagione di Cuori ha catturato ben 2.980.000 spettatori pari al 16.1% di share. Anche se leggermente in calo rispetto il primo episodio, ma d’altro canto si giocava Fiorentina-Juve, la fiction con Pilar Fogliati si conferma ancora una volta il programma più visto della domenica sera.

Sebbene Cuori 2 si sia appena concluso, già in molti si domandano se ci sarà una terza stagione, tanto la fiction di Rai 1 ha appassionato il pubblico. Intanto tutti gli episodi sono disponibili su RaiPlay.

Fonte: IPA

Cuori 2, baci e misteri

Molti sono i misteri irrisolti di Cuori 2 e questo fa pensare che un seguito ci sarà. Quindi il bacio tra Delia e Alberto, tanto agognato, non è riuscito a placare gli animi dei fan. Di certo Matteo Mortari ha stregato tutte, tanto che qualcuna su X scrive un vero e proprio elogio nei suoi confronti: “MATTEO MARTARI PATRIMONIO DELL’UNESCO MIO IMPERO ROMANO MIO SOGNO NASCOSTO MIO TUTTO”. C’è poi chi scrive: “Perché il Martari che fuma pensieroso è sempre un GRANDISSIMO SÌ”. Insomma Martari ha davvero rapito i “cuori” di tutte.

Altri riportano la sua battuta che dice tutto: ““Ti prego non partire. Resta qui con me, per sempre, noi due. Io ti amo Delia, non voglio e non posso più perderti” Ce l’abbiamo fatta”. E ancora: “Loro questi sorrisoni li riservano solo l’una per l’altra”, riferendosi ovviamente a Delia e Alberto.

Ma in Cuori 2 non ci sono solo sentimenti, ma anche molti misteri. Nell’ultimo episodio, intitolato Niente è impossibile, abbiamo assistito alla inquietante scomparsa dall’ospedale della piccola Anna. Tutti sono preoccupati e increduli, mentre la tensione si può tagliare col coltello. Ma il destino della piccola resta in sospeso e il pubblico non ha la risposta che si aspettava.

Cuori 3, anticipazioni

Proprio questa mancanza di certezze fa pensare che ci sarà un Cuori 3 anche se non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale a conferma. In un’intervista di qualche tempo fa la sceneggiatrice della serie, Simona Coppini, aveva dichiarato: “Ci siamo basati su alcune indicazioni della produzione e abbiamo già presentato un’idea. Le idee, però, cambiano anche in base alla disponibilità degli attori, alla loro voglia di continuare. Occorre precisare che non abbiamo ancora ricevuto il via libera dalla Rai, non è stata ancora confermata la terza stagione… Al momento posso dire che è stato presentato un soggetto di serie, un concept che illustra le linee dei protagonisti principali”.

Quindi, di fatto non ha smentito né confermato la terza stagione. Ma la probabilità che la serie vada avanti è forte, visto che la trama lo consente, anzi in un certo senso lo esige, perché tutti sono in trepidante attesa di ricevere delle risposte per delle situazioni rimaste irrisolte.