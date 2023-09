Fonte: IPA "Cuori 2", trama, anticipazioni e data

Tutti pronti per la nuova stagione di Cuori? Sì, proprio così: i sentimenti stanno per tornare, precisamente su Rai1 dal 1° ottobre. La fortunata serie televisiva con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati, tra morti misteriose e drammi sentimentali, ci fa fare un tuffo nelle emozioni più pure.

Cuori 2: la trama e le anticipazioni

Non possiamo fare a meno dei sentimenti nelle serie televisive, è proprio così. La fiction della Rai ci ha lasciato con un cliffhanger in piena regola: la prima stagione, infatti, è terminata con Cesare (interpretato da Daniele Pecci) sospeso tra la vita e la morte. Appeso a un filo, nonostante l’intervento a cura di Alberto (Matteo Martari) riuscito, ora è il momento di immergersi nuovamente nella serie delle emozioni.

Cuori 2, infatti, promette già bene dalle anticipazioni: riuscirà Delia (interpretata, invece, da Pilar Fogliati) a coronare il suo sogno d’amore, nonostante non sia riuscita a parlare della crisi matrimoniale con (l’ormai ex) primario? Stiamo per tornare nell’ospedale Le Molinette, un tuffo negli anni ’60, nella Torino di allora. Per ben sei domeniche, dunque, potremo vedere i nuovi episodi della seconda stagione di Cuori. Che – lasciatecelo dire – si preannuncia scoppiettante.

La seconda stagione, infatti, inizia ben nove mesi dopo l’operazione di Cesare. Ma il sogno d’amore che unisce Delia e Alberto non si è ancora compiuto. La gravidanza di Karen, infatti, sembra aver messo un freno a questa storia d’amore in grado di farci battere il cuore. Ma non c’è solo il “rosa” a tingere la serie televisiva: anche un giallo, infatti, dal momento in cui si è verificata una morte misteriosa in ospedale. Omicidio, o incidente? L’operazione è condotta da Marcello Giraudo (Alessandro Tersigni), che arriva in ospedale proprio con lo scopo di indagare. Cosa succederà? Diciamo che ci sono tutti gli ingredienti di una stagione di successo, e non vediamo proprio l’ora che ricominci.

Perché vedere Cuori 2

I medical drama ci piacciono sempre tanto, non possiamo farne a meno. Lo dimostra anche il successo che hanno avuto queste serie televisive nel corso della storia, come Grey’s Anatomy, una delle serie più longeve della televisione americana. Cesare Corvara, che è il primario del reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale Le Molinette di Torino, nella seconda stagione si ritrova a non esserlo più: c’è anche l’ambizione, nei medical drama, quel senso continuo e costante di rivalsa.

C’è anche un altro grande classico delle serie televisive, un ingrediente che dà sempre un pizzico di brio: il triangolo amoroso. Il topos classico della fiction all’italiana. Così, anche nella seconda stagione avremo modo di seguire questa storia, per cercare di capire come si evolverà e soprattutto se il vero amore, nonostante gli ostacoli, trionferà.

Menzione d’onore al personaggio di Delia: forte, femminile, emancipato. Una dottoressa che si è specializzata in Texas e che vuole combattere il patriarcato e il bigottismo negli anni ’60. Ed è così che la fiction Rai porta sui nostri piccoli schermi una tematica difficilissima: il gender gap. Vedere Cuori, quindi, è il suggerimento che ci sentiamo di dare: per chi cerca qualcosa di diverso dal solito, ma comunque un prodotto “riconoscibile”.