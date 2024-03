Studio Battaglia 2, trama, cast e quando vedere la fiction

Fonte: Ipa Studio Battaglia 2: trama cast

Con il debutto della seconda stagione di “Studio Battaglia” su Rai1 dal 19 marzo, i telespettatori saranno nuovamente catapultati nelle vite travagliate di Marina (interpretata da Lunetta Savino) e delle sue figlie Anna (Barbora Bobulova) e Nina (Miriam Dalmazio). La serie, prodotta da Palomar con Tempesta in collaborazione con Rai Fiction e diretta da Simone Spada, si prepara a offrire tre serate da 100 minuti ricche di emozioni e intrighi legali.

Trama: un mix di famiglia e legal drama

La trama della nuova stagione continua a seguire le vicende delle sorelle Battaglia e della loro madre Marina nel loro lavoro presso lo Studio Zander Battaglia. Marina, Anna e Nina si trovano a fronteggiare una serie di casi legati al diritto di famiglia, tra cui divorzi brevi, diritto all’oblio e relazioni tossiche. Nel mentre, Anna è alle prese con una scelta difficile, a metà strada tra seguire il cuore o le responsabilità familiari, mentre Viola, la sorella minore, cerca di navigare le sfide della vita adulta, tra cui affitti esorbitanti e la ricerca di indipendenza.

La prima puntata introduce una serie di nuove vicende interessanti. Marina e Nina si trovano a lavorare sul caso del Professor Loi, un docente di religione in pensione che cerca di cambiare vita. Nel frattempo, Anna si imbatte in Michela Fini, una famosa chef-influencer nota come “Michela in famiglia”, che ha bisogno del suo aiuto per affrontare problemi legati al suo matrimonio. Anche Carla Parmegiani, un’altra cliente dello studio, cerca assistenza legale per proteggere il suo ristorante da attacchi online.

Ogni episodio affronta nuovi casi legali, dai divorzi alla difesa della privacy, offrendo uno sguardo penetrante sui rapporti familiari e le dinamiche di potere.

Cast di Studio Battaglia: talenti al femminile e maschile

La serie vanta un cast ricco e variegato, con attori di talento che danno vita ai protagonisti e ai personaggi di supporto. Lunetta Savino interpreta Marina Battaglia, una madre autorevole e temibile, nonché avvocato senza scrupoli. Barbora Bobulova ricopre il ruolo di Anna Battaglia, la maggiore delle sorelle Battaglia, una donna forte e affidabile con un senso del dovere incrollabile.

Miriam Dalmazio porta sullo schermo Nina Battaglia, la secondogenita di Marina, caratterizzata da sarcasmo e indipendenza. Marina Occhionero interpreta Viola Battaglia, la sorella minore, solare e spontanea, alle prese con la ricerca di un lavoro a tempo pieno. Giorgio Marchesi dà vita a Massimo Munari, avvocato di punta dello Studio Zander, coinvolto in una travolgente passione con Anna. Thomas Trabacchi interpreta Alberto Casorati, marito di Anna, uomo solido e ironico.

Altri membri del cast includono Sara Putignano nel ruolo di Michela Fini, Raffaele Esposito come Corrado Fini, e molti altri che arricchiscono il tessuto narrativo della serie con le loro interpretazioni.

Dove guardare la serie?

La seconda stagione di “Studio Battaglia” andrà in onda nelle prime serate di martedì 19, martedì 26 e giovedì 28 marzo 2024, alle 21:30 su Raiuno. Per coloro che non vogliono aspettare fino alla data di trasmissione, la prima puntata è già disponibile in anteprima su RaiPlay. Con tre episodi emozionanti in arrivo e in continuità con la prima stagione, gli spettatori possono prepararsi per essere intrattenuti da una combinazione esplosiva di drama familiare e tensione legale.

Curiosità sulla serie e location

La serie è stata girata principalmente a Milano, che offre numerose ambientazioni in cui la produzione ha allestito le scene.

“Studio Battaglia” è il remake italiano di “The Split”, una serie tv inglese andata in onda sulla Bbc One. La prima stagione della serie italiana ha registrato un buon successo di ascolto, confermando l’apprezzamento del pubblico per le vicende delle avvocate Battaglia.