Fonte: ANSA Barbora Bobulova

La seconda puntata di Studio Battaglia 2 ha creato molta tensione su Rai 1 martedì 26 marzo. E il pubblico la premia con ottimi risultati. D’altro canto, i rivali si riducono all’osso, tra la fiction con Ficarra e Picone, Incastrati 2, su Canale 5 e le indagini de Le Iene su Italia 1. Mentre su Rai 2 abbiamo ritrovato Nek con lo show, Dalla strada al palco.

Dopo il grande successo del primo episodio, Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio, Lunetta Savino (leggi la nostra intervista) sono le protagoniste incontrastate della prima serata di martedì 26 marzo. Su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento di Studio Battaglia 2. Nina custodisce un segreto che potrebbe sconvolgere tutta la sua vita. L’unico a cui si sente di confidarlo è Giorgio (Massimo Ghini) che è in ospedale dopo l’infarto.

Le Iene tentano la scalata allo share mandando in onda un’intervista a Rocco Siffredi. Il pornodivo è stato recentemente denunciato per molestie da una giornalista, che lo aveva intervistato a ridosso dell’uscita della serie tv sulla sua vita, con protagonista Alessandro Borghi. Alle telecamere delle Iene, lo scambio di messaggi con la giornalista mai pubblicati e il racconto di Siffredi che dichiara: “Le ho chiesto scusa. Purtroppo, la giornalista si è trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato con la persona sbagliata, perché psicologicamente ero sotto stress da due mesi. Ho perso il controllo, ma non sto facendo la vittima. Ho avuto un momento di crisi”.

Prima serata, ascolti tv del 26 marzo: vince Studio Battaglia 2

Su Rai 1 Studio Battaglia 2 incolla allo schermo 3.172.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale5 la prima tv di Incastrati 2 piace a 2.165.000 spettatori pari all’11.8%. Su Rai2 la finale di Dalla Strada al Palco raccoglie 1.149.000 spettatori pari al 7.2%. Su Italia1 Le Iene sono seguite 1.699.000 spettatori pari all’11.7%. Su Rai3 Petrolio interessa a 431.000 spettatori pari ad uno share del 2.1%.

Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 712.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.430.000 spettatori con uno share dell’8.4%. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free segna 461.000 spettatori con il 2.3% (episodio in replica in seconda serata a 303.000 e il 2.4%). Sul Nove Faking It – Bugie Criminali ottiene 302.000 spettatori con l’1.5% (replica di seconda serata: 165.000 – 1.5%).

Access Prime Time, dati del 26 marzo

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.758.000 spettatori (22.8%) e Affari Tuoi conquista 5.682.000 spettatori pari al 25.7% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.352.000 spettatori pari al 16%. Su Rai2 TG2 Post segna 602.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1,323.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.271.000 spettatori (5.9%) e Un Posto al Sole appassiona 1.632.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 749.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.642.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 100% Italia raduna .000 spettatori con il %. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 548.000 spettatori (2.5%).

Il preserale, dati del 26 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di .322.000 spettatori pari al 23.9% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.705.000 spettatori pari al 27%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.043.000 spettatori (16.1%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.495.000 spettatori (21.4%). Su Rai2 l’incontro di calcio Under 21 Italia-Turchia raccoglie 723.000 spettatori con il 4.8% (pre e post gara nel complesso: 482.000 – 3.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 388.000 spettatori con il 2.6% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 636.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.313.000 spettatori (12.7%). A seguire Blob segna 1.016.000 spettatori pari al 5.2% e Generazione Bellezza raccoglie 1.109.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rete4 Terra Amara interessa 553.000 spettatori (2.8%). Su La7 Padre Brown raduna 218.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 la nuova stagione di Celebrity Chef ha conquistato 341.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 409.000 spettatori (2.3%).