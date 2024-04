Fonte: Ansa Gerry Scotti

Si rinnova l’appuntamento con Lo show dei record. Il programma di Canale5 è andato in onda senza rivali, come emerge dagli ascolti tv del 7 aprile, ma nonostante l’assenza di concorrenza non è riuscito a spuntarla sulla proposta delle altre Reti. Rai1 ha infatti proposto la prima stagione di Màkari in replica, mentre Che tempo che fa di Fabio Fazio è stato trasmesso con vecchie puntate in attesa del ritorno del conduttore. Rai2 ha invece proposto il consueto appuntamento con 911 mentre su Rai3 abbiamo visto Indovina chi viene a cena.

Ampio spazio è stato concesso all’informazione in onda su Rete4 con la conduzione di Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio e moltissimi ospiti, mentre su Italia1 è stato trasmesso il film Jurassic World. Ma chi ha vinto gli ascolti del 7 aprile? Una domenica di certo particolare, se non altro per l’assenza di Fabio Fazio e per la controproposta di Rai1, che manca da qualche settimana.

Prima serata, ascolti tv del 7 aprile: vince Màkari in replica

Nella serata di ieri, domenica 7 aprile 2024, su Rai1 Màkari in replica ha totalizzato 2.601.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha conquistato 2.159.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai2 9-1-1 è piaciuto a 862.000 spettatori (4.5%) e 9-1-1: Lone Star ha totalizzato 891.000 spettatori (5%).

Su Italia1 Jurassic World conquista 969.000 spettatori con il 6,2% di share. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena è la scelta di 1.109.000 spettatori con il 6,3% (anteprima a 755.000 e il 3.9%, ultimo breve segmento: 872.000 – 5.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio interessa a 856.000 spettatori con il 6,6% di share. Su La7 Domina totalizza 212.000 spettatori con l’1,7%. Su Tv8 Il Giustiziere della Notte si prende 497.000 spettatori con il 3%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (396.000 – 2,3%), dalle 20.17 alle 22.56 Che Tempo Che Fa – Best Of segna 828.000 spettatori con il 4,5%.

Access Prime Time, dati del 7 aprile

Su Rai1 Affari Tuoi fa è la scelta di 5.519.000 spettatori pari al 28,6%. Su Canale5 Paperissima Sprint totalizza 2.632.000 spettatori (13,6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.198.000 spettatori (6,3%). Su Rai3 Chesarà… ottiene 699.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend è la scelta di 674.000 spettatori (3,6%) nella prima parte e 635.000 spettatori (3,3%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ottiene 991.000 spettatori pari al 5,1%. Su Tv8 4 Ristoranti raduna 750.000 spettatori (share del 4%).

Il preserale, dati del 7 aprile

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 si prende 2.584.000 spettatori con il 21.8% mentre L’Eredità Weekend conquista 3.783.000 spettatori con il 26,2%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story raduna 1.867.000 spettatori (16,5%) mentre Avanti un Altro! Story piace a 2.496.000 spettatori (18.2%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (311.000 – 3.1%), Novantesimo Minuto registra 523.000 spettatori (4,7%) nella prima parte e 506.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte Tempi Supplementari.

Squadra Speciale Cobra 11 totalizza 417.000 spettatori con il 2,5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha interessato 408.000 spettatori (3,3%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine totalizza 573.000 spettatori (3,6%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 2.026.000 spettatori con il 13.4%. Su Rete4 Terra Amara conquista 474.000 spettatori con il 2,8%. Su La7 Cose Nostre Malavita ottiene 157.000 spettatori (1,4%). Su Tv8 4 Hotel registra 153.000 spettatori (1,5%) e 4 Ristoranti raduna 260.000 spettatori (1,9%). Sul Nove Little Big Italy intrattiene 274.000 spettatori (2,2%).