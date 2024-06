Fonte: IPA Milly Carlucci

Due grandi prime serate, una nuova sfida per Milly Carlucci e il suo L’Acchiappatalenti. Lo show di Rai1, che fatica a ingranare vista la novità, sfida Terra Amara negli ascolti tv del 31 maggio per provare a strappare qualche punto di share e risollevare le sue sorti, sebbene con grande fatica. Dall’altra parte della barricata, Canale5 propone invece una nuova puntata della soap turca Terra Amara che si avvicina velocemente alla sua conclusione. Le vicende di Zuleya stanno infatti per abbandonarci: come andrà a finire?

Su Rai2 è invece andato in onda Veloce – La leggenda della motor valley, mentre Rai3 ha proposto una nuova puntata di Un giorno in pretura. Roberta Petrelluzzi è tornata sul caso Alessia Pifferi, condannata per omicidio in primo grado per la morte di sua figlia Diana. Su Rete4 è invece tornato il consueto appuntamento con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi, mentre su Italia1 è stato trasmesso il film cult Top Gun con Tom Cruise. Su La7, invece, abbiamo visto una nuova puntata di Propaganda Live.

Prima serata, ascolti tv del 31 maggio: Terra Amara si conferma leader

Su Rai1 L’Acchiappatalenti ha ottenuto 2.156.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale5 Terra Amara raduna 3.000.000 spettatori con uno share del 17.5%. Su Rai2 Veloce. La Leggenda della Motor Valley conquista 496.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 Top Gun ha ottenuto 1.117.000 spettatori (6.5%).

Su Rai3 il ritorno di Un Giorno in Pretura totalizza 1.133.000 spettatori e il 6.2%. Su Rete4 Quarto Grado ottiene un ascolto medio di 1.196.000 spettatori (8.4%). Su La7 Propaganda Live si prende 812.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 Radio Zeta Future Hits Live – Il Festival della Generazione Z è la scelta di 284.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza totalizza 603.000 spettatori (3.4%).

Access Prime Time, dati del 31 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti è la scelta di 4.019.000 spettatori (22.9%), mentre Affari Tuoi totalizza 5.327.000 spettatori (27.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia piace a 3.163.000 spettatori pari al 16.5%. Su Rai2 TG2 Post ottiene 548.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine si prende 1.242.000 spettatori (6.6%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.101.000 spettatori (6.2%) e Un Posto al Sole raduna 1.439.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Prima di Domani conquista 564.000 spettatori e il 3%. Su La7 Otto e Mezzo si prende 1.610.000 spettatori (8.5%). Sul Nove l’ultima puntata di Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo totalizza 673.000 spettatori (3.6%)

Ascolti tv Preserale, dati del 31 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha fatto registrare un ascolto medio di 2.715.000 spettatori pari al 24.2%, mentre L’Eredità è la scelta di 3.666.000 spettatori pari al 26.8%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna è piaciuto a 1.562.000 spettatori (15.5%), mentre La Ruota della Fortuna raduna 2.727.000 spettatori (21.4%). Su Rai2 la partita di qualificazione agli Europei Femminili di Calcio – Norvegia Italia ottiene 341.000 spettatori con il 3.1%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag si prende 372.000 spettatori (3.2%) e C.S.I. – Scena del Crimine è la scelta di 545.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.967.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob ottiene 975.000 spettatori (6.1%) e Riserva Indiana raduna 886.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Terra Amara conquista 527.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown è la scelta di 168.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 Celebrity Chef ottiene 240.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? piace a da 415.000 spettatori con il 2.9%.