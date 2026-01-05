Ascolti TV del 4 gennaio: Gerry Scotti si prende tutto. Rai1 verso la rincorsa

Gerry Scotti gioca ancora sul doppio presidio e si prende access e prima serata. I risultati degli ascolti TV del 4 gennaio

C’è ancora aria di festa. Il palinsesto televisivo del 4 gennaio evidenzia un assetto che, almeno per ora, pende nettamente da una parte. La sfida dell’access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna ha visto Gerry Scotti imporsi ancora con decisione, forte di una formula che continua a funzionare e a intercettare un pubblico sempre più ampio. Rai1 osserva sorniona e prepara la rincorsa, ma il passo, al momento, resta ancora distante.

Il dominio di Gerry Scotti non si ferma però al preserale. In prima serata, Chi vuol essere milionario – Il Torneo rafforza ulteriormente la leadership di Canale5, portando a casa di nuovo il risultato. Un riscontro che pesa, soprattutto nel confronto diretto con Rai1, dove Prima di noi prova a ritagliarsi spazio provando a puntare su quello che piace al pubblico.

Il resto del palinsesto è davvero variegato: Rai2 propone Mamma qui comando io, Italia1 affida la serata all’intramontabile Forrest Gump, mentre Rai3 resta fedele all’approfondimento con Report, confermando il presidio informativo di Sigfrido Ranucci sebbene insidiato dalla minaccia di denuncia alla magistratura di Maurizio Gasparri. Su Rete4, Zona Bianca chiude il cerchio dell’attualità.

I dati d’ascolto del 4 gennaio sono disponibili dalle ore 10.

