IPA Samira Lui, 10 look che hanno fatto la storia tra semplicità e glamour

C’è una cosa che ha attirato l’attenzione nella puntata de La Ruota della Fortuna in onda domenica 4 gennaio. Non si tratta di un concorrente particolarmente abile, né di una battuta spinosa del conduttore Gerry Scotti. La vera sorpresa è stato l’outfit scelto da Samira Lui, decisamente diverso da quelli a cui la presentatrice ci ha abituati e che ha lasciato tutti di stucco (in senso più che positivo).

Il nuovo look a La Ruota della Fortuna

Samira Lui si è fatta conoscere per uno stile sbarazzino e frizzante. Già ai tempi del Grande Fratello, l’ex Miss Italia prediligeva abitini colorati e cortissimi. Divenuta co-conduttrice de La Ruota della Fortuna, Samira è rimasta fedele al proprio stile, continuando a sfoggiare, puntata dopo puntata (e sono tante!) ogni sera un nuovo minidress. Specie nel corso del periodo festivo ancora in corso, Lui ha continuato a sfoggiare glitter, colori pastello, piume e, sempre e comunque, minigonne.

Ma stasera no. Nell’ultima domenica di vacanze, Samira cambia tutto e lascia tutti senza parole. La conduttrice dello show Mediaset è splendida in un outfit decisamente meno lezioso del solito che, al contrario, ben incarna le tendenze minimal degli ultimi anni. Si tratta di uno spezzato in total black che, siamo certe, in tante copieranno.

La gonna da sirena è a vita alta, aderentissima e lunga fino alle caviglie, ma non manca di sfoggiare le gambe chilometriche grazie a uno spacco profondissimo. Il pezzo forte dell’outift è la parte superiore: un semplice crop top a fascia, impreziosito da un intreccio di linee che, dalla scollatura, si allacciano al collo. Ai piedi, dei semplici sandali neri, mentre la chioma è portata sciolta e riccissima come sempre.

Samira Lui diventa anche stilista

Se la passione per la moda c’è sempre stata, ultimamente Samira Lui sta diventando una vera esperta del fashion. La conduttrice si è infatti da poco riscoperta designer. Scelta come testimonial da un emergente brand sportivo, la sportiva anche lei presentatrice ha curato la parte creativa di alcuni capi. Top, leggings e una tutina intera: per allenarsi in comodità, ma senza rinunciare a un pizzico di glamour.

Gerry Scotti saluta un nuovo campione

Il look di Samira non è stata l’unica novità della serata. Dopo ben tre puntate vittoriose – nel corso delle quale ha accumulato 60.000 euro di montepremi e un spesa gratis per un anno– Elisa da Bordighera viene spodestata dal nuovo arrivato Gianluca. Nonostante una gara avvincente, Elisa è infatti costretta a cedere il posto guadagnato in precedenza, e mantenuto a lungo. Saluta Gerry Scotti e lascia lo studio assieme all’amica che, puntata dopo puntata, ha fatto il tifo per lei.

Il nuovo campione è Gianluca, che lavora nell’Intelligenza Artificiale, di origini pugliesi ma nato a Milano, città dove ha trovato anche l’amore: ad accompagnarlo nella sua avventura a La Ruota della Fortuna è proprio la ex collega e oggi fidanzata Giuliana. Fortunato in amore, meno nel gioco. Perché Gianluca commette un grave errore e perde l’occasione di portarsi a casa il montepremi nascosto nelle buste del gioco finale. Poco male, torna a casa con quasi 16.000 euro e la possibilità di rifarsi domani.

