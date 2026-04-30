La Ruota della Fortuna, Samira Lui irriconoscibile: l’inaspettato look da Office Siren

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IPA Samira Lui

Il gioco è ciò che conta davvero, ma anche la moda ha la sua importanza a La Ruota della Fortuna. Gli outfit sfoggiati dalla co-conduttrice Samira Lui sono, puntata dopo puntata, tra gli elementi più commentati della trasmissione. E stasera Samira ha dato a tutti di che parlare, sfoggiando un look decisamente diverso dal solito e che, con qualche accortezza, in molte sono già pronte a sfoggiare alla prossima riunione aziendale.

Samira Lui si trasforma in Office Siren

Il look di Samira Lui a La Ruota della Fortuna è giocoso e lezioso, fatto di abitini colorati e scintillanti, come quelli che le giovanissime sfoggiano alle più sfarzose feste dei 18 anni. Stasera, invece, la conduttrice sceglie di cambiare del tutto rotta e abbraccia uno stile lontanissimo dal solito. Nessun colore, nessun glitter e addio anche ai morbidissimi riccioli lasciati sciolti sulle spalle. Giovedì 30 aprile, alla vigilia della Festa dei Lavoratori, Samira Lui si veste da sirena d’ufficio, Office Siren come dicono le giovanissime su TikTok.

L’abito scelto dalla spalla di Gerry Scotti è decisamente formale, ma con un tocco di sensualità. Si tratta di un vestito nero ben avvitato, lungo a metà polpaccio e con le spalline spesse, da cui spunta una camicia bianca dal colletto ben teso. Basterebbe insomma aggiungere delle maniche e un paio di collant, sostituendo i sandali dal tacco alto con una calzatura più comoda, per replicare il look in ufficio – ed essere la più elegante dell’azienda.

Cavalcando lo stile severo, Samira mette in riga anche i ricci, optando per una piega liscissima e ben pettinata, con la chioma scura tenuta a bada con un cerchietto in vernice. I riccioli sono il suo segno distintivo, ma chi non ha voglia di cambiare un po’, almeno per una sera…

Deborah (ri)vince a La Ruota della Fortuna

Si dice che la nuova edizione de La Ruota della Fortuna non sia in grado di trovare campioni duraturi, in grado di preservare il proprio ruolo a lungo. Chi vince una sera, torna a casa la sera successiva o al massimo la puntata dopo. Ma chissà che la nuova campionessa del quiz Mediaset non si trasformi nell’eccezione e continui la propria ondata vincente. Dopo il trionfo della serata precedente, Deborah Adamini si conferma campionessa anche nella puntata di giovedì 30 aprile, portandosi a casa un bottino considerevole.

35enne (ma sembra parecchio più giovane) in arrivo da Villafranca, in Piemonte, Deborah si fa accompagnare dalla mamma, che fa il tifo per lei e le offre saggi consigli nei momenti più difficili. Ad esempio, quando c’è da scegliere quale busta scegliere a La Ruota delle Meraviglie, la manche dai montepremi più alti. Ieri la campionessa era stata sfortunata, all’ultimo minuto si era ritrovata con soli 1.000 euro in più. Oggi la fortuna è tornata a girare.

Dopo una partita impeccabile, in cui la campionessa ha guadagnato un totale di quasi 15.500 euro, azzecca ben due risposte su tre del tabellone finale. La prima busta le offre 10.000 euro, ma lei rifiuta convinta: “Siamo qui per rischiare”. Rischia e fa bene perché la busta dopo, quella che infine si porta a casa, racchiude un lauto bottino da 100.000 euro, da aggiungersi ai 15.500 euro precedenti e agli altrettanti guadagnati la puntata prima.