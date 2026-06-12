Ascolti tv dell’11 giugno, Shakira apre i Mondiali al 21% e Gerry Scotti fa il fenomeno

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Shakira

Giovedì 11 giugno tutti sintonizzati su Rai 1 per la Cerimonia d’apertura dei Mondiali 2026 cui è seguita la partita inaugurale, Messico – Sud Africa.

Il resto del palinsesto ha proposto su Rete 4 Quarto Grado dove si è parlato del caso Pierina Paganelli e su Italia 1 è tornato Enrico Papi con Sarabanda Celebrity. Mentre Canale 5 ha mandato in onda una nuova puntata di Montmatre.

Su Rai 2 è tornata La sottile linea della vendetta e su Rai 3 è andato in onda Overland – Laos, il volto della rinascita. Su La7 abbiamo visto Piazzapulita.

Nell’access prime time Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna ha perso il suo rivale storico, Stefano De Martino. Infatti, Affari Tuoi è stato sospeso per dare spazio ai Mondiali. Nel cambio zio Gerry forse non ci ha guadagnato, visto i numeri altisonanti degli ultimi giorni del suo show.

Prima serata, ascolti tv dell’11 giugno: i Mondiali fanno il botto

Su Rai 1 Mondiale 2026: Messico-Sudafrica incolla al piccolo schermo 4.758.000 spettatori pari al 27.1% di share dalle 21:05 alle 23:03 (primo tempo a 5.277.000 e il 27.8%, secondo tempo a 4.269.000 e il 26.4%). Su Canale5 Montmartre conquista 1.328.000 spettatori con uno share del 9.9% dalle 22 alle 00:11. Su Rai2 La Sottile Linea della Vendetta intrattiene 555.000 spettatori pari al 3.4%.

Su Italia1 Sarabanda Celebrity diverte 933.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Overland segna 735.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.122.000 spettatori (9.7%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 863.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8 Io prima di te ottiene 479.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Sinceramente Persia – One Milf Show raduna 479.000 spettatori con il 3.2%.

Access Prime Time, dati dell’11 giugno: Gerry Scotti fa meglio di Shakira

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti (3.558.000 – 20.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.691.000 spettatori pari al 24.8% dalle 20:55 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 483.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 947.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.317.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 741.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 622.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.502.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 387.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 495.000 spettatori con il 2.7%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’11 giugno

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.600.000 spettatori pari al 19.7% dalle 18:08 alle 18:55, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.818.000 spettatori pari al 26.7% dalle 18:56 alle 19:24. A seguire, dopo Cinque Minuti (2.635.000 – 22.5%), la Cerimonia Inaugurale dei Mondiali 2026 è vista da 2.940.000 spettatori pari al 22.1% dalle 19:38 alle 19:56.

Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.458.000 spettatori (16.2%), mentre Avanti un Altro convince 2.146.000 spettatori (18.2%). Su Rai2 Italia Chiama America conquista 377.000 spettatori con il 3.6% , mentre F.B.I. ottiene 464.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 292.000 spettatori (2.7%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 578.000 spettatori (4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.056.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 806.000 spettatori (5.3%) e Tribù sigla 871.000 spettatori (5.3%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 777.000 spettatori (6.2%), mentre La Promessa intrattiene 886.000 spettatori (5.9%). Su La7 Ignoto X raduna 267.000 spettatori pari al 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 368.000 spettatori (2.6%). Sul Nove, dopoLittle Big Italy (235.000 – 3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 412.000 spettatori con il 2.9%.