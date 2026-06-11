Un posto al sole, le anticipazioni del 12 giugno 2026: lite furibonda tra Filippo e Serena

Alberto sente la mancanza di Anna e Micaela cerca di riappacificare Filippo e Serena dopo la lite: trama di "Un posto al sole" del 12 giugno

Ufficio stampa Rai Serena, Un posto al sole

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 12 giugno 2026.

Nella puntata precedente dell’11 giugno

Giovedì 11 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Con il permesso di Niko e Manuela, Jimmy decide di trascorrere una giornata in piscina con Mina, ma l’appuntamento rischia di essere rovinato da una vecchia conoscenza. Roberto si offre di accompagnare Greta e Cristina in aeroporto, mentre Marina è sempre più insofferente al rapporto tra il marito e la sua ex. Dopo essersi confrontato con Giulia, Raffaele decide di provare a chiarire con Ornella.

Anticipazione della puntata del 12 giugno 2026

Alberto continua a sentire profondamente la mancanza di Anna, e non è il solo: qualcun altro si mette sulle sue tracce cercando notizie di lei. Jimmy deve fare i conti con un intenso senso di frustrazione per non aver trovato il coraggio di reagire alle provocazioni dei bulli. Intanto Micaela assume un inedito ruolo di mediatrice cercando di ricomporre una lite tra Filippo e Serena.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dall’8 al 12 giugno.