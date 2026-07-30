Antonella Clerici, il legame speciale con la Normandia: vacanze d’amore con Vittorio

IPA Antonella Clerici

Alcuni luoghi diventano la nostra seconda casa, quei posti che ci fanno sentire al riparo dal mondo, da tutto, dove possiamo ritrovare una dimensione vicina a chi siamo e cosa amiamo. Per Antonella Clerici quel posto ha un nome preciso, la Normandia, ed è lì che anche quest’estate la conduttrice ha scelto di rifugiarsi insieme al compagno Vittorio Garrone, all’insegna della quiete di una regione del nord della Francia. Un amore, quello per queste terre, che dura ormai da anni e che torna puntuale a ogni estate (di cui la conduttrice non è grande “fan”).

Antonella Clerici e il legame speciale con la Normandia

Antonella Clerici non ha mai fatto mistero di preferire il fresco all’afa. Lo aveva confessato senza troppi giri di parole in un vecchio sfogo sui social, prendendosela con le alte temperature: “Questi gradi, questo caldo, solo se hai 20 anni, sei al mare, non sudi e ami il solleone. Sennò non esci di casa. Inverno subito”. Il suo amore per l’inverno spiega perché fugge proprio verso nord quando le temperature in Italia si fanno roventi, soprattutto durante le ondate di caldo.

La Normandia è il posto dove ritrova ciò che ama davvero: la natura incontaminata, gli animali, il silenzio dei boschi e delle campagne. Un angolo di mondo che le regala pace e serenità, lontano dai riflettori e dai ritmi frenetici della televisione, e ogni volta che vi soggiorna affida ai social piccoli frammenti di quella tranquillità: uno scatto rubato al paesaggio, un video girato tra i sentieri. “La mia idea di vacanza”, ha scritto una volta, immortalando la distesa verde davanti a sé. E lo ha fatto anche quest’anno, durante la gita a Cabourg, meta della Costa Fiorita; un po’ di tempo sulla spiaggia, tra le passeggiate a cavallo e un bacio a Vittorio Garrone.

Le vacanze d’amore con Vittorio Garrone

Se la Normandia è il rifugio, Vittorio Garrone è la compagnia perfetta con cui viverla. La coppia condivide una routine semplice in Normandia, che non si discosta molto da quella di casa: lunghe passeggiate mano nella mano, cavalcate lungo le sconfinate spiagge di Deauville, giornate scandite dal ritmo lento della campagna.

È la stessa Antonella a raccontare quanto ci tenga a spogliarsi di ogni orpello quando è lì. Lo aveva messo nero su bianco al termine di una delle sue estati normanne: “Ciao Normandia del mio cuore, sono state delle belle vacanze all’insegna del relax come piace a me, senza trucco e parrucco, senza tacchi né lustrini“.

In un altro scatto di qualche anno fa, ritratta insieme al compagno in tenuta campestre tra la natura selvaggia, aveva commentato con dolcezza quel piccolo rito quotidiano: “Noi e la nostra passeggiatina mattutina nel bosco. Anche in Normandia”. La Clerici, del resto, vive in una magnifica casa nel bosco: una splendida villa fiabesca dove si ritira da tutto quando le luci della tv si spengono. Cavalli, recinti, silenzio: la formula della felicità la Clerici, che, anno dopo anno, torna in Normandia per vivere nella sua dimensione più genuina.