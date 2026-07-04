Lutto per Antonella Clerici, l’addio struggente a Dimitri Tollini: “Come farò senza di te?”

Antonella Clerici dice addio al suo amico e autore storico Dimitri Tollini, stroncato da una malattia che non gli ha lasciato scampo

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IPA Antonella Clerici

Grave lutto per Antonella Clerici. La nota conduttrice televisiva sta affrontando la dolorosa scomparsa di Dimitri Tollini, suo storico assistente, collaboratore e, soprattutto, grandissimo amico. L’annuncio, condiviso sui social dalla presentatrice, ha colpito profondamente il pubblico e tutti coloro che ogni giorno partecipavano a È sempre mezzogiorno, di cui era una delle figure portanti. Centinaia i commenti sotto al post, tra cui quello di Giovanna Civitillo che per anni era stata un volto del programma.

L’addio di Antonella Clerici a Dimitri Tollini

Il loro legame, sia umano che professionale, andava avanti da quasi trent’anni. Come racconta la stessa Antonella Clerici, il primo incontro risale all’estate del 1998 nella natia Romagna di lui: un momento rimasto impresso nella memoria della conduttrice, che ricorda ancora Dimitri vestito di bianco. Da quell’estate, i due non si sono più separati, tanto che il binomio “Dimitri&Antonella” era diventato un punto fermo e inscindibile per chiunque lavorasse con loro.

Dietro le quinte della televisione c’è stata una vita intera passata insieme tra lavoro, viaggi e avventure. Per la Clerici, Dimitri non era un semplice collaboratore, ma il suo vero braccio destro e il migliore amico in assoluto. Un percorso fatto di “noi”, come scrive la conduttrice, scandito da anni di risate, pianti, accese litigate e scelte importanti condivise sempre passo dopo passo.

Il dolore per una perdita improvvisa

Oggi la scomparsa di Dimitri lascia un vuoto immenso e difficile da accettare. Antonella Clerici ha espresso tutta la sua sofferenza con un lungo post in cui ha voluto ricordare il loro rapporto speciale, confessando che in questo momento le sembra di camminare sull’orlo di un baratro. La voragine lasciata dalla sua assenza fa male, e la conduttrice si interroga con dolore sul futuro: “Cosa farò, amico mio, senza di te?”. Un addio reso ancora più difficile dal fatto che Dimitri se ne è andato troppo giovane e troppo in fretta.

Nel post di saluto, però, prevale comunque un forte senso di gratitudine per tutto ciò che è stato. La conduttrice ha voluto ringraziarlo per il tempo e i pezzi di vita che si sono dedicati a vicenda, un patrimonio di ricordi che resterà per sempre. L’ultimo saluto, “Ciao Dimitri”, è accompagnato da un ricordo speciale: una canzone di sottofondo cantata proprio da lui.

In chiusura del messaggio, Antonella Clerici ha voluto rivolgere un ringraziamento pubblico alle strutture e alle associazioni che si sono occupate di assistere Dimitri durante la malattia. Le sue parole di gratitudine si sono rivolte all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), a Vidas Cure Palliative e all’AIRC, realtà in prima linea nella cura e nella ricerca medica.

Del 1° giugno, il suo ultimo post su Instagram: “Sei anni. A scriverlo sembra un attimo. A viverlo, invece, è stato un viaggio meraviglioso. Sono sei anni che ho la fortuna di lavorare a È sempre mezzogiorno e, ancora oggi, ogni volta che entro in studio provo la stessa emozione. Perché non è solo un programma televisivo: è una casa, un gruppo di persone straordinarie, un luogo dove si lavora tanto ma si ride ancora di più. Fare compagnia a milioni di persone ogni giorno, all’ora di pranzo, su Rai Uno è un privilegio che non do mai per scontato. Sapere di entrare nelle vostre case, tra una ricetta, una chiacchiera e un sorriso, è qualcosa che riempie il cuore e mi rende profondamente orgoglioso”.