Nomi da tutto il mondo che significano “speranza”

Nascere ai tempi del Coronavirus. Quanti bambini sono venuti alla luce in queste settimane così difficili e complicate per tutto il mondo? Eppure proprio loro sono il segno che il mondo non si ferma. E non deve fermarsi, ma guardare davanti, con ottimismo e speranza. Abbiamo selezionato 20 nomi, da bambino e bambina, provenienti da tutto il mondo, che indicano proprio voglia di vita, gioia e rinascita. Sono bellissimi e racchiudono in sé tutta la speranza che dobbiamo avere per il futuro