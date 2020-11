Chi sono Vanessa e Jessica, le figlie di Sydne Rome

editato in: da

Showgirl e attrice Sydne Rome è sposata con Roberto Bernabei dal 1987 e insieme diversi anni fa hanno adottato due sorelle brasiliane: Vanessa e Jessica. La prima ha due figli, mentre la seconda fa la pasticcera.

Le due ragazze sono nate a San Paolo in Brasile e oggi sono due donne adulte. Sono state adottate dalla coppia che è legata da un profondo sentimento di amore. Del legame con il marito Sydne Rome ne ha parlato in occasione di un’intervista a Vieni da me, quando ospite di Caterina Balivo, ha ricordato anche di essersi convertita alla religione cattolica per lui. Roberto Bernabei è un geriatra e lavora al Policlinico Gemelli di Roma. Sempre nel salotto pomeridiano di Caterina la showgirl e attrice ha raccontato di un incidente stradale del passato in cui era rimasta coinvolta anche la figlia che all’epoca aveva otto anni. Se la piccola non aveva riportato danni, così non fu per l’attrice costretta poi a un lungo periodo di fisioterapia per un trauma al volto.

Delle figlie di Sydne Rome Vanessa e Jessica non si conosce molto, probabilmente anche per il fatto che la vita di entrambe è lontana dalle telecamere. Sono state però, in passato, ospiti a Domenica Live insieme alla mamma. In quella occasione hanno raccontato di un periodo molto difficile della loro esistenza quando hanno dovuto combattere contro i problemi legati alla dipendenza dalla droga. Per uscirne entrambe poi sono entrate nella comunità di San Patrignano. Nella stessa occasione le due figlie hanno dedicato alla mamma Sydne Rome un video per ringraziarla. Della sua vita privata e delle figlie l’attrice ha parlato anche ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, quando tra le altre cose ha raccontato della sua esperienza di mamma, delle difficoltà avute con le figlie adottive, Vanessa e Jesse, e di come è intervenuta subito per farle uscire dal tunnel della droga.

La showgirl e attrice ha una lunga carriera alle spalle. Ha esordito nel mondo della recitazione da giovanissima: a soli 17 anni. Nata in Ohio nel 1951, ha preso parte a pellicole molto importanti diretta da registi famosi. Basti ricordare Che? dove è stata diretta da Roman Polanski e ha recitato con Marcello Mastroianni, Pazzi Borghesi di Claude Chabrol e ancora Gigolò con David Bowie e Marlene Dietrich. E poi la televisione con la partecipazione ad alcune fiction, la musica e la ginnastica aerobica.