Amedeo Minghi, chi sono le figlie Annesa e Alma

Fonte: IPA Amedeo Minghi

Amedeo Minghi è uno dei cantautori più prolifici e amati della musica italiana, artista che con la sua voce e le sue parole ha saputo entrare nel cuore di tantissimi fan. La sua è una carriera iniziata negli anni ’60, ha scritto testi per alcune delle nostre voci più belle come Mietta, Anna Oxa e Mia Martini, ha partecipato a otto Festival di Sanremo. Ma nella sua vita occupano un posto speciale le due figlie, Annesa e Alma, avute dalla moglie Elena venuta a mancare nel 2014. Non solo musica, dunque, ma anche il ruolo di padre di cui ha parlato in una delle sue rare interviste.

Chi sono e cosa fanno Annesa e Alma Minghi

Annesa e Alma sono due donne lontane dal mondo del gossip, mondo dal quale lo stesso padre Amedeo ha sempre cercato di tenerle a distanza. Riservate come il padre – si sono mostrate per la prima volta in TV soltanto nel 2017, nello studio di Domenica Live con Barbara D’Urso -, di loro si sa molto poco a parte quanto si può apprendere dai social che Alma, ad esempio, tiene privati e lontani da occhi indiscreti.

Fonte: IPA

Se Alma è totalmente lontana dal mondo dello spettacolo, di Annesa sappiamo che lavora nell’ambito dell’organizzazione di eventi e come wedding planner. Nel luglio 2003 ha sposato Gianluca Curini ma, stando a quanto si vede dai social, sembra che il matrimonio sia finito e che per il momento Annesa si stia godendo la sua vita da single.

Annesa e Alma Minghi, il dolore per la perdita della madre Elena

Sia Annesa che Alma sono due sorelle molto affezionate, legate a papà Amedeo da un sentimento profondo. Un legame che si è rafforzato quando la famiglia ha subito la perdita più grande: nel 2014 è venuta a mancare improvvisamente Elena Palladino, moglie del cantautore dal 1973 e madre delle due ragazze, lasciando nei loro cuori un vuoto incolmabile.

Fonte: IPA

Ospite di Mattino Estate nel 2023, Annesa aveva spiegato: “La perdita di mamma è stato un qualcosa che non ci aspettavamo ma abbiamo reagito in maniera forte, noi siamo tosti. Io e mia sorella siamo completamente diverse ma siamo una squadra, siamo state vicine a papà e ci siamo unite“.

Annesa e Alma, il significato particolare dei nomi

Amedeo Minghi non è solito andare in televisione, ma all’inizio del 2024 ha fatto qualche eccezione per presentare il suo nuovo tour – l’ultimo, pare – organizzato in occasione dei 40 anni dall’uscita del brano 1950. Interviste che sono state l’occasione per sbilanciarsi anche sulle figlie, come quella nello studio de La Volta Buona nella puntata del 19 marzo.

Caterina Balivo, incuriosita dai nomi delle due ragazze, ha chiesto al cantautore che significato avessero: “Annesa credo che sia in sardo per dire Anna o Annalisa, era un personaggio di Grazia Maria Deledda in Cime Tempestose. In quel periodo stavo guardando lo sceneggiato Rai e c’era questo personaggio che si chiamava Annesa – ha spiegato -. Alma significa “anima”, [io e mia moglie, ndr] abbiamo sempre avuto una predisposizione per il mondo spagnolo”.

Poi una riflessione sul suo ruolo di padre, proprio nel giorno della festa del papà: “Non sono un grande papà io perché sono sempre distratto, assente, viaggio, sono in studio a suonare e non sono capace di esternare i miei sentimenti. È un peccato”.