Chi è Evelina Nazzari: carriera, dolori e ricordi della figlia di Amedeo Nazzari

Fonte: IPA Evelina Nazzari

Evelina Nazzari è una ben nota attrice. Figlia d’arte, come il suo cognome ben suggerisce. Suo padre era infatti l’amatissimo Amedeo Nazzari. Ha di fatto seguito le orme di uno dei più grandi interpreti del cinema classico italiano, anche se lo ha perduto molto presto.

In parte, ha raccontato, ha dovuto dividerlo con i fan, che rendevano difficile una vita all’esterno dell’abitazione. Ciò non ha impedito però ai due di legare enormemente. Ancora oggi, infatti, lei non perde occasione di ricordarlo, raccontando numerosi retroscena sulla sua vita e carriera. Sveliamo però tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Chi è Evelina Nazzari

Nata l’8 gennai 1958, Evelina Nazzari, all’anagrafe Maria Evelina Buffa, ha 66 anni ed è nata a Roma. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio come presentatrice. Ha infatti condotto ad appena 17 anni un programma per ragazzi, Teen.

Il teatro è il suo mondo ed è lì, di fatto, che ha trovato la sua dimensione attoriale. Come detto, il suo legame con il padre è sempre stato profondissimo. Nel 2008 ha infatti pubblicato un libro biografico, dal titolo Amedeo Buffa in arte Nazzari.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Evelina Nazzari è stata sposata con Pino Micol, collega attore, con il quale ha avuto un figlio Leonardo. Tormentato da problemi mentali, il giovane si è purtroppo suicidato a 26 anni. L’attrice ha fronteggiato con coraggio il suo enorme dolore, trovando la forza di parlarne pubblicamente, lanciando importanti messaggi. Nella nostra società, infatti, è ancora un taboo affrontare in maniera aperta il tema delle malattie mentali. Dopo l’addio a Micol, si è poi sposata con il giudice del tribunale civile di Roma Francesco Crisafulli.

Suo padre Amedeo Nazzari

Tanti i ricordi che Evelina Nazzari custodisce dentro di sé di suo padre, Amedeo Nazzari. Nel corso degli anni ha avuto svariate chance per ricordarlo, come nel salotto de La volta buona, al fianco di Caterina Balivo.

Si è resa conto fin da piccola dell’enorme amore che il pubblico aveva per lui. Non appena uscivano di casa, era di fatto circondato dai fan. Ha raccontato di come in America fosse molto richiesto, ma alla fine lui scelse l’Italia, fortemente.

Ha voluto seguirne le orme e proprio il padre tentò di sostenere i suoi sogni, quando era poco più che 18enne. Si è però ammalato proprio mentre lei iniziava questo percorso. Nel corso dell’intervista ha analizzato differenti periodi, arrivando anche a parlare della “corte” che aveva intorno. Gente interessata ai suoi soldi, in grado di approfittarsi della sua generosità.

Sotto questo aspetto, la grande fortuna di Amedeo Nazzari è stato l’arrivo nella sua vita di Irene Genna, poi divenuta sua moglie. Era lei a frenare questa situazione, rendendosi ben conto di ciò che stava accadendo.

Ciò è stato fondamentale soprattutto quando i ruoli iniziarono a scarseggiare. Dopo il ’68, ha raccontato, c’era la voglia di gettare via tutto ciò che era passato, interpreti compresi. Era testimone di un’epoca poco gradita. Il loro è stato un grande amore, vivo e forte fino alla fine.