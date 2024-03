Amedeo Pagani, chi è l’ex marito di Barbara Alberti

Fonte: IPA Amedeo Pagani

Chi è Amedeo Pagani, produttore cinematografico il cui nome è legato a quello di Barbara Alberti? Una vita dedicata all’arte e allo spettacolo, vicino al cinema d’autore e sentimentalmente vicino a quello dell’amata drammaturga. Un rapporto, il loro, sentito e sincero, ma anche scosso da dolori. Alti e bassi che li hanno guidati verso una fine rivelatasi serena e lucida, sfociata in una bellissima e sincera amicizia. Scopriamo di più sulla vita professionale e privata di Amedeo Pagani.

Chi è Amedeo Pagani

Amedeo Pagani ad Addis Abeba, in Etiopia, il 30 novembre del 1940. Si laurea in Giurisprudenza intraprendendo poi la carriera giornalistica e diventando socio della Marsilio Editori. Per 15 anni fa parte del Consiglio di Amministrazione ed è stato Presidente della Marsilio Periodici. Membro di prestigiose commissioni e giurie culturali e cinematografiche, è stato tra l’altro Presidente della Commissione Premi Qualità per il Cinema, Presidente di Producers on the Move, membro della giuria del Premio Solinas e membro fondatore della European Film Academy.

Fu negli anni ’70 che iniziò la sua florida carriera da scrittore e sceneggiatore, arrivando, nel decennio successivo a coronare il suo percorso da sceneggiatore e produttore. collaborando anche ai dialoghi di numerosi film, tra cui Portiere di notte di Cavani, La cagna di Ferreri (dialoghi), Il maestro e margherita di Petrovic, Ernesto di Saba di Samperi.

Nel 2000 un altro importante traguardo: fonda la Classic film, sostenendo il cinema d’autore ed intellettuale, in particolare i film di Marco Bechis (Garage Olimpo, 1999; Figli/Hijos, 2002; La terra degli uomini rossi – Birdwatchers, 2008) e di Vincenzo Marra (Tornando a casa, 2001), co-producendo 2046 di Wong Kar-Wai, varie opere di Theo Angelopoulos (con la società Storie).

Vita privata: la storia con Barbara Alberti

Amedeo Pagani ha avuto un’importante storia d’amore con la scrittrice e drammaturga Barbara Alberti. Dal loro matrimonio nacquero due figli: il giornalista Malcom Pagani e l’arabista Gloria Samuela Pagani.

Fonte: IPA

In una recente intervista al Corriere della Sera, la scrittrice ha detto che lei e il marito sono separati da 35 anni, ma non si ricorda se sono divorziati: “Proprio qualche giorno fa mi hanno chiesto lo stato civile e allora ho fatto questa domanda a lui. Mi ha risposto con un gigantesco “boh”. Ora che ci penso: se avessimo divorziato me lo ricorderei, o almeno ricorderei la trafila legale. Chissà”.

Nella stessa occasione ha confessato che la loro storia è finita per via di un tradimento, nonostante non sopporti le corna, “qualche volta ti salvano la vita”. “Stiamo bene così, viviamo in due appartamenti separati però ci troviamo per fare cose che ci piacciono. Per dire, io gli leggo libri. Insieme abbiamo riletto quasi tutto Steinbeck. Ci siamo appassionati a Platonov. La lettura condivisa è una forma di affetto“.

Secondo Barbara Alberti “l’amore è totalizzante, ha una forza altissima perché inspiegabile. L’ultimo grande mistero che ci avvolge. Quando tu sei mossa da questa forza sopra umana, come fai a sopportare un tradimento?”. Riguardo al tema del sesso, la scrittrice ha raccontato di aver avuto due vecchietti vicini di casa “che noi credevamo in limine mortis, ma poi abbiamo scoperto che lo facevano tutti i giorni”.