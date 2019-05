Chi sono Alba ed Evelina, le figlie di Vittorio Sgarbi

editato in: da

Alba ed Evelina sono le figlie di Vittorio Sgarbi, che si aggiungono a Carlo, il primogenito nato dalla relazione con Patrizia Brenner.

Evelina è stata la prima ad essere riconosciuta dal critico d’arte ed è nata da un brevissimo flirt con una donna di Torino. Lunghi capelli rossi e una passione per quadri e monumenti, la giovane assomiglia molto a suo padre e i due hanno un ottimo rapporto, anche se vivono lontani.

Sgarbi aveva parlato per la prima volta di Evelina qualche tempo fa in un’intervista rilasciata a Novella 2000, in cui aveva svelato di non aver mai desiderato diventare padre, ma di avere comunque instaurato un legame con i suoi figli. “Sono solo un genitore biologico – aveva detto -. Carlo, il primo figlio, l’ho avuto perché la donna aveva smesso di prendere la pillola senza dirmelo. L’ultima figlia, Evelina, è nata perché sua madre aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me”.

Solo qualche anno fa Sgarbi ha legalmente riconosciuto anche Alba, una ragazza albanese di 17 anni, nata, proprio come Evelina, dopo una fugace storia d’amore. La giovane ha scoperto di essere figlia dell’ex politico ed esperto d’arte solo quando era un’adolescente, da allora si è impegnata per costruire un rapporto con il padre e con gli altri fratelli.

Sgarbi ha raccontato di aver conosciuto la madre di Alba, cantante lirica, durante un concerto alla Camera Dei Deputati. Fra i due ci fu una notte d’amore, presto dimenticata visto che la donna era sposata, tanto che Evelina è stata cresciuta dal marito dell’artista. Quando il marito della cantante lirica è morto, la giovane ha ottenuto il cognome di Sgarbi.

“Alba è brava, elegante, seria e si sposerà soltanto in chiesa, preferibilmente presto – aveva svelato qualche tempo fa il critico d’arte al settimanale Chi -. E poi è albanese, il popolo che preferisco. Ho sempre difeso gli albanesi dalla cattiva stampa, per questo ho pure una figlia albanese”.

“Anche se Alba ha vissuto in Albania l’ho sempre seguita, anche se a distanza – aveva aggiunto -. E visto che è venuta bene, direi che è stata un’opportunità positiva. Poteva non essere così. Non ho mai svolto la funzione di educatore, non ho mai voluto una famiglia né dei figli. Ho una concezione nichilista della vita, ma il destino può decidere al posto tuo e così può accadere di diventare padre. […] Non mi diverto a fare il padre – aveva concluso -, però sono contento che i ragazzi siano venuti così bene. Alba è studentessa di elettronica a Tirana ed è molto religiosa. Sono anaffetttivo, ma mi piace avere gente intorno, per questo sto cercando una casa più grande. Penso di farne altri di figli”.