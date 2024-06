Alba Parietti si taglia i capelli. “Finalmente, 10 anni in meno”

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Alba Parietti

Come ravvivare un ordinario lunedì, per definizione noioso e malinconico? La soluzione ci è gentilmente offerta da un’audace Alba Parietti, la quale ha deciso di rallegrare il suo inizio settimana stravolgendo totalmente la propria immagine. Reduce da una seduta presso il rinomato salone di Federico Fashion Style, nonché fresca di lunghissime extension, l’amata conduttrice italiana ha dato una svolta rock al suo look, come è scritto sul puntuale post Instagram volto ad annunciare l’avvenimento.

Il caschetto mosso di Alba Parietti è (già) il taglio dell’estate

Gli scatti sul social ritraggono Alba Parietti con un carré corto e sbarazzino, dove le lunghezze mosse ad arte appaiono fortemente sfilate, rese leggere e vaporose grazie a sapienti scalature. Ad incorniciare il viso della donna un ciuffo morbido e vaporoso, illuminato da schiariture fredde che paiono effetto diretto dei raggi del sole. Una mossa, questa, che sembra essere stata appositamente studiata per accogliere la tanto sospirata estate che si sta facendo attendere, perfetta per affrontare il grande caldo senza troppa fatica. Sia nell’aspetto pratico che nello spirito.

Un vero e proprio “colpo di testa” quello di Alba Parietti, la quale pare essere caduta vittima dal medesimo dualismo che regna sovrano sulle tendenze capelli 2024: se da un lato dominano chiome XXL, a ricalcare per filo e per segno lo stereotipo della seducente sirena dai capelli lunghissimi di cui i grandi poemi epici ci raccontano, dall’altro è proprio il caschetto il taglio favorito di questa stagione.

Le prime avvisaglie a definirlo look dell’estate sarebbero invero da ricercare sin dallo scorso autunno, avvisaglie che hanno concesso il tempo necessario alle più coraggiose per contemplare il cambiamento. Perché sì, è innegabile: è oramai sotto gli occhi di tutti come siano i tagli medi e corti i più recenti preferiti delle celebrities.

I volti noti a cedere alle lusinghe di questa tendenza capelli sono state innumerevoli nel corso degli ultimi mesi, complice con ogni probabilità la voglia di alleggerirsi e liberarsi di qualche peso di troppo anche come metafora di vita. Jessica Biel, Gigi Hadid, Leni Klum, Matilde Gioli, Margot Robbie, Elle Fanning e Penelope Cruz sono soltanto alcuni dei mille nomi delle temerarie star che potremmo citare come esempio.

Il nuovo look di Alba Parietti è di tendenza

Ma torniamo pure alla nostra ardita showgirl ed opinionista televisiva: Alba Parietti, classe ’61, è definitivamente ri-entrata a far parte di quella non tanto ristretta cerchia di star le quali hanno rinunciato a fluenti chiome principesche in favore di linee più vivaci e ribelli. Una sorta di “throwback to 2020″ per lei, potremmo dire. Le corte ciocche sfilate, ben proporzionate nei volumi a creare una frangia leggera e scalata, esaltano alla perfezione i tratti del suo viso donandole percettibilmente un’immagine più giovane e radiosa.

Un taglio, il caschetto spettinato in questione, che oseremmo definire strategico perché adatto alle donne di tutte le età le quali desiderano più che mai dare una rinfrescata – del tutto istantanea e naturale – al proprio aspetto. L’idea centrale del nuovo look di Alba Parietti è quella di movimento, dato dalla consistente scalatura sulle lunghezze quanto dall’asciugatura. Trattasi di un mosso piuttosto spettinato e casuale, poco artefatto e per questo adatto alla stagione calda. Anche il solito biondo, reso ancor più luminoso da schiariture lievi, contribuisce al fine e valorizza sia il taglio che la piega di Emilio Eusebi. Insomma, per noi è un grosso sì: voi che ne pensate?