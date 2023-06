Diletta Leotta su Instagram in bikini rosa nude luccicante

Fonte: IPA Diletta Leotta, fuga d’amore con Loris Karius a Ibiza (con pancino in vista)

Bikini a fascia senza spalline per Diletta Leotta, un modello attualissimo e sparkling, ovvero scintillante. Avrebbe potuto forse esimersi dallo sfoggiare il trend del momento? Ovviamente, no. La conduttrice sportiva DAZN è tra le icone fashion più seguite, e non è un mistero: da sempre, la Leotta ha saputo lanciare e seguire le tendenze, con una capacità innata di personalizzarle. E, sì, ci siamo decisamente innamorate del suo costume.

Diletta Leotta, il bikini sparkling a fascia su Instagram

Incinta e bellissima, Diletta Leotta ha condiviso la foto in costume su Instagram: dopo il weekend passato in famiglia e la fine della stagione calcistica, per lei è tempo di super relax, anche in vista del parto, la cui data dovrebbe essere vicina al suo compleanno, ovvero il 16 agosto. In vacanza con il pancione, insomma, tra panorami mozzafiato e tuffi in piscina. L’ultimo giorno di primavera, il 20 giugno, la Leotta l’ha trascorso in totale tranquillità, sfoggiando un costume sparkling imperdibile.

Osservando le collezioni della moda per l’estate del 2023 c’è un certo continuum dettato proprio dallo sparkling. Tra glitter, paillettes e lurex, non c’è proprio nulla di meglio che brillare. Sì, anche al mare. Quello sfoggiato dalla Leotta precisamente è un modello senza spalline, dunque a fascia e a vita alta. La sfumatura è rosa nude, e il tocco scintillante è davvero perfetto. Certo, la conduttrice è già radiosa di suo, proprio per la dolce attesa, ma anche il costume ha contribuito a renderla ancor più bella.

L’estate con il pancione di Diletta Leotta

Al momento, Diletta Leotta, in realtà, non ha smesso del tutto di lavorare. Sì, perché, proprio in concomitanza con la dolce attesa, ha scelto di lanciare il suo podcast, dal nome di Mamma Dilettante. Ha deciso di investire in questo progetto lavorativo per esorcizzare in qualche modo le ansie legate alla gravidanza, che è un periodo magnifico, ma anche carico di domande, di dubbi e, sì, volente o nolente, anche di paure e timori.

“Il 2023 è stato un anno di scelte importanti e di notizie bellissime. E pensate che non siamo neanche a metà, ho la sensazione che il bello debba ancora arrivare”, ha raccontato su Instagram ai suoi follower dopo aver annunciato il podcast. “Avete domande per una neomamma? Fatevi sotto, risponderemo anche alle più scomode! Io ovviamente ne ho 340milioni e ho deciso di farle a tante amiche e colleghe mamme che (per ora) ne sanno più di me”, ha aggiunto, invitando i suoi fan a prendere parte al podcast.

L’amore con Loris Karius

Dalle linee sul test di gravidanza scoperte alla vigilia di Natale, di tempo ne è passato. Dopo lo stupore iniziale – non ha parlato per un giorno intero – la Leotta ha festeggiato con il suo Loris Karius. Stando alle indiscrezioni, avrebbe dei piani sportivi importanti per lui. Si è ipotizzata l’Inter, ma, in base alle rivelazioni di Dagospia, “l’idea non avrebbe scaldato i cuori dei dirigenti nerazzurri”. Anche lei, proprio come Wanda Nara, potrebbe dunque puntare a diventare manager sportiva. Chissà. Almeno per il momento, però, nessun matrimonio in vista: Karius deve ancora chiedere la sua mano. Cuore da tradizionalista.