Diletta Leotta incinta parla del matrimonio con Loris Karius: “Deve chiedermelo”

Fonte: IPA Diletta Leotta incinta, i look premaman più belli (senza rinunciare alla sensualità)

È un momento d’oro per Diletta Leotta. La giornalista di DAZN, incinta, è pronta per il passo più importante della sua vita e per il matrimonio con Loris Karius, che le ha finalmente restituito il sorriso. Una coppia che sembra uscita da una fiaba: lei, bellissima e di successo, lui un gigante buono di 1 metro e 90 disposto a tutto pur di renderla felice. Le nozze? Arriveranno, ma il primo passo spetta al portierone del Newcastle, già al settimo cielo per l’arrivo della sua bambina.

Diletta Leotta, le nozze con Loris Karius

L’agenda carica di impegni e un podcast in arrivo – Mamma Dilettante – in onda dal 19 giugno. Sembra che non ci sia davvero spazio per altro, nella vita di Diletta Leotta, che dopo la paura iniziale dimostra di avere le idee molto chiare. Perfino quando si parla di matrimonio con Loris Karius, che intende sposare, ma il suo essere all’antica non le permette di fare il primo passo.

Sentita da Corriere della Sera, a cui ha confidato le sue gioie e i tanti timori della sua prima volta come genitore, Diletta Leotta ha confermato di essere felicissima al fianco del suo fidanzato e di essere preparata per il grande passo. Pensa alle nozze? Certo che sì: “Ci penso. Ma deve chiedermelo lui. In questo sono tradizionalista”. Nessuna data, neanche la parvenza di un periodo possibile, ma per la giornalista le nozze sono di sicuro un sogno che ha intenzione di realizzare.

Dopotutto, lo scenario che le si è presentato di fronte dopo aver scoperto di essere in dolce attesa pareva impensabile solo due mesi prima. La notizia, confermata con un video su TikTok, è infatti giunta inaspettata: “L’ho scoperto il 24 dicembre, è stato un bel regalo di Natale, totalmente inaspettato e inatteso. Ho capito che qualcosa non andava perché ero a Catania a un pranzo con le amiche. Io amo la birretta a pranzo, ma sentivo un sapore stranissimo, c’era qualcosa che non andava. Ho fatto il test ed è risultato positivo; ho vissuto un milione di emozioni diverse”.

Come si chiamerà la bambina

L’incertezza è ancora tanta, ma la coppia si è detta orientata verso alcuni nomi che sono amati da entrambi. In particolare, lei avrebbe piacere di chiamarla come la sua mamma: “Stiamo discutendo. Ci eravamo trovati su Ofelia, che è il nome di mia mamma. Raro, importante, un bel nome, shakespeariano. Ma mia mamma non ha voluto, mi ha detto che per una figlia è una disgrazia, che lei ci ha sofferto tutta la vita. Peccato, ce l’avevo già tatuato sul polso…”.

Su Loris Karius papà, invece, non ha dubbi: “Dolcissimo. Già me lo vedo con la figlia femmina, poi lui è di una bellezza da togliere il fiato, un figo pazzesco, avrà un riferimento talmente alto… poverina”. Lui, comunque, è già entusiasta e, al momento del test “era superfelice, eravamo in videochiamata dalla mia camera, gli ho detto che stavo per fare il test e lui era supertranquillo; certo anche lui non se lo aspettava. Io non riuscivo a parlare, non mi venivano le parole, pure in inglese…”.

La piccola potrebbe nascere il 16 agosto, proprio nel giorno del 32° compleanno di Diletta Leotta. Il parto avverrà a Milano, presumibilmente, poiché vorrebbe essere seguita dal suo ginecologo. Per il momento, ha deciso di seguire il flow: “Sto sul presente, un’ansia alla volta”.