Diletta Leotta incinta, l’annuncio su Instagram: “Esplodiamo di gioia”

I rumors si rincorrevano da settimane, ogni foto veniva esaminata nel dettaglio dagli esperti di gossip. Tutti erano ormai convinti della dolce attesa della giornalista di calcio più famosa del momento. Diletta Leotta, però, restava in silenzio, non smentiva né confermava le voci sulla sua presunta gravidanza.

Oggi, ogni dubbio è stato dissipato. Le voci, stavolta, avevano ragione. La giornalista sportiva e il calciatore Loris Karius aspettano un bambino. Ad affermarlo è la coppia stessa, attraverso un gioioso post condiviso sul profilo Instagram della futura mamma.

Diletta Leotta in dolce attesa

L’ultimo contenuto del feed Instagram di Diletta Leotta mostra un tenero video in cui la showgirl piange di gioia mentre il compagno Loris Karius le accarezza dolcemente il viso. La didascalia recita: “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three!”

Così Leotta conferma in prima persona la gravidanza di cui si parlava ormai da settimane. Per la conduttrice e il portiere tedesco si tratta del primo figlio. Impazziti i follower, che non hanno risparmiato i commenti. Notando anche che “Mark Zuckerberg” (anche lui da poco papà) vi ha rovinato il momento”. Il video è stato infatti pubblicato privo di audio, forse per via delle controversie tra Meta e Siae.

La gravidanza sospetta di Diletta Leotta

Ci ha messo quasi due mesi Diletta Leotta per confermare le voci su una possibile gravidanza. La prima volte che si era ipotizzata una dolce attesa per la conduttrice di Dazn erano i primi di febbraio, quando The Pipol Gossip aveva pubblicato una foto che mostrava delle curve insolite per la giornalista e un paio di outfit decisamente più comodi del solito.

Più recentemente, anche l’esperta di gossip Deianira Marzano si era sbottonata sulla vicenda e, ripostando una foto della giornalista, aveva commentato assieme ai propri follower: “Direi che c’è poco da immaginare, a me sembra un bel pancione quello di Diletta”. Non si può dire che non avesse avuto occhio.

Adesso si attendono i pronostici sul sesso del nascituro. Alcuni rumors rivelano che ben informati affermino si tratti di una femminuccia, ma bisognerà attendere per la conferma. È comprensibile che Diletta e Loris preferiscano tenere il riserbo in un momento così delicato e forse non è un caso che l’annuncio sia arrivato proprio adesso che la coppia si trova lontano da tutti, a godersi le vacanze al caldo.

Il frutto dell’amore per Loris Karius

Un bambino assieme, adesso nessuno potrà più dire che quella tra Diletta Leotta e il portiere tedesco Loris Karius non sia una storia seria. Seppur la coppia sia giovanissima, le prime foto assieme risalgono a ottobre 2022, i progetti per il futuro sono a lungo termine.

D’altronde, Diletta Leotta non aveva alcun dubbio e più volte aveva dichiarato pubblicamente l’amore per il nuovo fidanzato, conosciuto durante uno dei suoi viaggi studio in Inghilterra, poco dopo la rottura con il modello Giacomo Cavalli, e da allora mai lasciato.