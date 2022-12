Diletta Leotta, la relazione con Loris Karius sempre più seria: l’indizio su Instagram

Fonte: IPA Diletta Leotta, su Instagram l'indizio sulla relazione con Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius fanno sul serio: la relazione tra i due procede a gonfie vele come dimostra un indizio su Instagram pubblicato proprio da lei. La conduttrice infatti si trova in Sicilia, dove ha trascorso i momenti di festa insieme alla sua famiglia. Ma non solo, tra i tanti scatti pubblicati nelle storie ne è apparso uno molto speciale, simbolo di come vanno le cose tra i due.

Diletta Leotta, come va la relazione con Loris Karius: l’indizio su Instagram

Diletta Leotta ha trascorso le giornate di festa in famiglia, a raccontarlo è stata lei stessa con post e storie Instagram. In cui si è notata un’assenza, quella di Loris Karius con cui la conduttrice fa coppia da qualche tempo. Il fatto che non fosse ritratto in nessuna immagine ha forse dato adito a qualche preoccupazione sulla tenuta relazione. Ma un indizio ha scacciato via ogni dubbio. La loro storia d’amore non solo procede a gonfie vele, ma sembrerebbe abbastanza importante da spingere il giocatore di calcio a raggiungere Diletta in Sicilia dalla sua famiglia.

Lo ha rivelato la presentatrice stessa in una storia su Instagram: un selfie in cui sono immortalati insieme e in compagnia del cagnolino Lillo, il Pomeranian dal quale non si separa mai.

I due appaiono sorridenti, a fare da sfondo il mare e un cielo limpido. Una perfetta foto di coppia da cui emerge la loro felicità, ma che è anche un indizio su come procedono le cose tra loro due. Infatti, il fatto che lui l’abbia raggiunta in Sicilia, fa supporre che Loris Karius sia stato presentato ai famigliari di Diletta Leotta: un passo che – in genere – si compie quando un rapporto è serio.

Da circa un mese i due non si nascondo più: dopo i gossip e gli scatti rubati a Miami, i due hanno deciso di vivere la loro relazione alla luce del sole. Ma comunque cercando di mantenere un certo riserbo. Poche foto, nessun commento, ma quella voglia di viversi appena gli impegni professionali di entrambi lo permettono.

Diletta Leotta, come è iniziata la storia con Loris Karius

Non si può sapere con certezza quando sia iniziata la relazione tra Diletta Leotta e Loris Karius, ma una cosa è certa: le cose tra i due procedono molto bene. A parlare per primo della loro relazione era stato il settimanale Gente. Poi gli scatti riportati su Chi di lui che la raggiunge a casa a Milano e quelli che li ritraevano mano nella mano per le vie della città e pubblicati dal Sun.

La prima foto ufficiale è stata pubblicata da Diletta Leotta in una storia Instagram in cui erano immortalati durante una gita in bicicletta, poco dopo la vacanza a Miami.

E da allora le cose sembrano essersi fatte più serie, tanto che il portiere l’ha raggiunta per le feste.

Diletta Leotta, i suoi ex famosi

Diletta Leotta in merito a questa nuova relazione non ha mai detto nulla, del resto la strada del silenzio è quella a cui ci ha abituati negli ultimi tempi la conduttrice di Dazn.

Questa estate si mormorava di una sua storia con il modello Giacomo Cavalli, ma solo un anno prima era stata quella con Can Yaman a tenere banco sui giornali e sui social. Con l’attore turco le cose si erano fatte serie, tanto da comprendere una proposta di nozze. Ma poi era finita, come aveva confermato la diretta interessata a Verissimo. Tra gli ex famosi della conduttrice anche il pugile Daniele Scardina.

Da qualche mese Diletta è tornata a sorridere, ma della storia con Loris Karius non dice nulla. Si limita a pubblicare qualche scatto e a mostrasi felice.