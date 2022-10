Diletta Leotta, è già finita con Giacomo Cavalli: chi sarebbe il nuovo flirt

Fonte: IPA Diletta Leotta, week end nel deserto (con Marcell Jacobs). Corse, risate e outfit glam&chic

Diletta Leotta avrebbe già un nuovo amore nella sua vita. La conduttrice sportiva avrebbe già archiviato la storia con Giacomo Cavalli per un’amicizia “speciale” con il calciatore Loris Karius: a lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Gente, che ha parlato di un certo legame tra i due.

Diletta Leotta e il flirt con Loris Karius

Sembrerebbe già finita la love story tra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli: forse la loro relazione non è mai decollata, tanto che la storia non si è mai trasformata in qualcosa di “serio”, lasciando spazio a un altro uomo nella vita della conduttrice. A riportarlo è il settimanale Gente, che ha infatti annunciato una nuova storia con un noto calciatore straniero.

Si tratterebbe – il condizionale è d’obbligo – del calciatore Loris Karius (il portiere diventato celebre per le sue “papere” nella finale di Champions League del 2018), con il quale starebbe nascendo un’amicizia speciale.

“Si seguono su Instagram da qualche settimana e, pare, che tra i due ci sia una sorta di fil rouge al momento difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore”, ha riportato il magazine. Nel frattempo pare che la Leotta “stia intensificando gli studi per migliorare il suo inglese – si legge su Gente -. Il lavoro lo richiede e ci sta che si tratti di un semplice aggiornamento professionale. Ma ora, alla luce del rumor, ci domandiamo: che dietro l’arricchimento linguistico ci sia magari anche il desiderio di ampliare i confini del cuore?”.

Diletta Leotta, è già finita con Giacomo Cavalli

Dopo la rottura con Can Yaman, che aveva fatto parecchio scalpore, Diletta aveva cominciato una frequentazione con Giacomo Cavalli, modello, surfista e imprenditore che sembrava averle fatto ritrovare il sorriso. La Leotta e l’attore turco si erano lasciati a un passo dalle nozze, quando tutto aveva i contorni di una favola moderna, che purtroppo si è infranta all’improvviso.

Poi nella vita della conduttrice è arrivato Cavalli: i due avevano cominciato a conoscersi lo scorso autunno, e a pizzicarli insieme era stato il sito di gossip Dagospia, che per primo aveva annunciato l’inizio della loro love story. Sia la Leotta che il modello non si sono mai lasciati andare a dichiarazioni pubbliche, lasciando che fossero i fatti a parlare: prima un weekend insieme a Ibiza, in compagnia degli amici più cari; poi le serate insieme e la vacanza in Puglia con Elodie, durante la quale hanno pubblicato alcuni scatti insieme.

La prima apparizione pubblica è stata in occasione del compleanno di Diletta in Sardegna. I fan più attenti avevano notato proprio la presenza del compagno della conduttrice tra gli invitati, ma dai due non è ma arrivata né una conferma né una smentita della relazione. Del resto, dopo l’esposizione mediatica che aveva avuto la storia d’amore con Can Yaman, Diletta ha preferito aspettare prima di condividere i dettagli della sua vita privata.

La Leotta ha aspettato il matrimonio del fratello Mirko per uscire allo scoperto con Giacomo e “annunciare al mondo” la sua nuova relazione, mostrando il compagno sui social. Ma le cose pare stiano cambiando in fretta nella vita di Diletta.