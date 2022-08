Diletta Leotta, mini abito scintillante per il party di compleanno (con Giacomo Cavalli)

Fonte: IPA Diletta Leotta, week end nel deserto (con Marcell Jacobs). Corse, risate e outfit glam&chic

Scintillante e bellissima: Diletta Leotta ha festeggiato il suo compleanno con un party insieme agli amici e non è sfuggito il fatto che fosse presente anche Giacomo Cavalli, del quale si dice essere il nuovo compagno della conduttrice. Ma non solo, alla festa in Sardegna anche gli amici, tra i quali l’ormai inseparabile Elodie.

Diletta Leotta, il mini abito scintillante per i suoi 31 anni

Un pizzico di ironia e un look che non passa inosservato: Diletta Leotta ha festeggiato i suoi 31 anni con gli amici in Sardegna. Nelle storie sul suo profilo Instagram ha condiviso alcuni brevi video che la immortalano durante il party e dai quali si può ammirare lo spettacolare outfit scelto.

La conduttrice ha indossato un mini abito scrintillante color argento, che le fasciava il corpo mettendo in risalto la sua bellezza.

Il vestito era cortissimo, scollato ma morbito sul seno. Mentre il retro – pur essendo corto – era leggermente più lungo. Un abito pazzesco che le donava moltissimo. A completare il look i capelli lasciati sciolti in morbide onde.

Per gioco Diletta Leotta ha invertito i numeri sulla torta festeggiando, quindi, i suoi 13 anni invece dei 31.

E che la conduttrice ami celebrare il suo compleanno è cosa nota. Per quello dei 30, festeggiato ad agosto 2021, aveva organizzato una grande festa con tanto di abito (ugualmente) scintillante. Ma in quella occasione color champagne, con scollo a cuore e spacco profondissimo.

E se lo scorso anno aveva fatto parlare l’assenza dell’allora fidanzato Can Yaman, quest’anno al centro del gossip è invece la presenza alla festa di Giacomo Cavalli ritenuto il nuovo compagno della conduttrice. Il modello e imprenditore è stato immortalato di recente anche in una foto di gruppo pubblicata da Diletta Leotta su Instagram, durante la vacanza condivisa con Elodie. Diletta e la cantante, infatti, sono molto amiche e condividono spesso momenti di relax assieme, l’ultimo proprio nei giorni scorsi con foto social delle due in Puglia.

E nelle storie pubblicate da Diletta Leotta, attraverso il suo profilo Instagram, non mancano proprio i video dell’amica che l’ha immortalata durante il party.

Diletta Leotta, la love story (presunta) con Giacomo Cavalli

Da tempo si mormora di una presunta love story tra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli. Già a ottobre 2021 sono iniziate a circolare le prime voci di una frequentazione tra la conduttrice e il modello e imprenditore.

I due non hanno mai detto una parola in merito: non ci sono state conferme, ma neppure smentite. E proprio nelle ultime settimane sono già stati pizzicati insieme sui social. Prima con la foto di gruppo pubblicata da Diletta Leotta, la seconda nelle immagini del party di compleanno organizzato dalla conduttrice per celebrare i suoi 31 anni.

Dopo la storia, molto paparazzata e commentata, tra Diletta e Can Yaman, finita con la conferma da parte di lei durante un’intervista a Verissimo, ora è comprensibile che un’eventuale altra relazione nasca e maturi lontano dai riflettori. Del resto era stata proprio la conduttrice a parlare delle difficoltà di vivere l’amore sotto l’occhio attento delle macchine fotografiche. A Silvia Toffanin aveva rivelato: “Con Can è stato un colpo di fulmine, siamo due ragazzi di trent’anni che si sono innamorati e che hanno cercato di vivere questa passione enorme. È stato tutto molto veloce e molto bello, ma è stato difficile fare i conti con la fama di entrambi”.