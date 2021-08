Diletta Leotta compie 30 anni: Can Yaman grande assente

editato in: da

Diletta Leotta, bikini da urlo con Elodie ma senza Can Yaman

Diletta Leotta compie 30 anni e al party il grande assente è Can Yaman. La conduttrice sportiva ha festeggiato il suo compleanno con gli amici di sempre e la famiglia in una location da sogno. Una festa esclusiva raccontata su Instagram dalla stessa Diletta che è apparsa sorridente ed emozionata.

Buffet a bordo piscina e abito scintillante, la Leotta ha voluto celebrare il suo compleanno con un party da sogno. A pesare però è stata soprattutto la mancanza di Can Yaman, fidanzato della conduttrice, che non ha fatto la sua comparsa alla festa e non ha postato auguri pubblici per la compagna. Le ipotesi in campo sono tante. Can potrebbe aver trascurato la festa a causa di impegni di lavoro.

L’attore ha infatti annunciato da poco che sarà il protagonista di una nuova fiction, Viola come il mare, in cui reciterà in italiano. Nel frattempo si starebbe preparando per Sandokan, la serie internazionale in cui vestirà i panni dell’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari. Un’altra ipotesi è che Yaman e la Leotta siano in crisi come si vociferava da tempo.

Secondo alcune indiscrezioni la coppia starebbe vivendo un periodo complicato. Così tanto che Diletta sarebbe volata in Sicilia per trascorrere le vacanze con la famiglia e il divo turco non l’avrebbe raggiunta. Un allontanamento che arriva dopo il viaggio della conduttrice in Turchia per conoscere i genitori di Yaman e la conferma delle nozze imminenti.

In assenza di Can Yaman, Diletta ha festeggiato con gli amici più cari fra cui Elodie. La cantante, che ha preso parte a Celebrity Hunted insieme alla Leotta, ha lasciato Milano per celebrare il compleanno della presentatrice fra karaoke e balli. Le prossime settimane saranno molto impegnative sia per il volto di DAZN che per il divo turco. Diletta infatti tornerà ad occuparsi di sport, mentre Can sarà sul set. Le ultime indiscrezioni prima della presunta crisi riferivano anche di un’intervista a Verissimo. Una chiacchierata con Silvia Toffanin (la prima di coppia) per raccontare tutta la verità sulla loro storia d’amore, dal primo incontro alle polemiche sino al matrimonio.