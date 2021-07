Can Yaman e Diletta Leotta, il padre di lui conferma le nozze: “Fatto il primo passo”

editato in: da

Can Yaman e Diletta Leotta sono pronti alle nozze e il padre dell’attore conferma il prossimo “sì” della coppia. Da mesi ormai si parla del possibile matrimonio fra il divo turco e la conduttrice. La love story fra i due, nonostante indiscrezioni che li vorrebbero spesso in crisi, procede a gonfie vele.

A suggellare l’amore è arrivato anche un viaggio in Turchia grazie al quale Diletta ha conosciuto tutta la famiglia di Can. Non solo il padre e la madre, ma anche l’amatissima nonna con cui è cresciuto. Un passo importante che dimostra quanto la relazione sia diventata importante in poco tempo.

Su Instagram, la Leotta e Yaman hanno raccontato le vacanze fra mare e cene. Sempre sorridenti e felici, l’attore e la conduttrice sportiva sono innamoratissimi. Così tanto che avrebbero in programma di sposarsi molto presto. A confermarlo è stato il padre di Can, Güven Yaman, secondo cui ci sarebbe già stato uno scambio di anelli e la promessa di un matrimonio. “Il primo passo è stato fatto – ha confessato -. Sono stati indossati gli anelli di fidanzamento. Spero che il matrimonio sia il prossimo anno”.

Pochi giorni fa anche la madre dell’attore, Guldem, aveva parlato del legame del figlio con Diletta Leotta. “È molto dolce, molto carina, dolcissima”, aveva detto. Mentre riguardo il matrimonio aveva aggiunto che ci sarà “Se Dio vorrà”. Le nozze dunque ci saranno e potrebbero arrivare molto presto.

Nel frattempo la conduttrice sportiva e l’attore si godono un’estate all’insegna dell’amore. Dopo una breve sosta in Sicilia, terra d’origine di Diletta, e la vacanza in Turchia, hanno seguito insieme gli Europei di calcio. Su Instagram, dopo il divertente siparietto durante il match Italia-Turchia, Yaman e la Leotta sono apparsi abbracciati, con i volti truccati con i colori della bandiera italiana, intenti a tifare per la nostra squadra.

Da sempre molto riservato, Yaman non ha mai parlato delle sue storie d’amore passate. Diletta invece ha vissuto alcune relazioni importanti sotto i riflettori. La prima con Matteo Mammì, manager televisivo al suo fianco per molti anni, la seconda con Daniele Scardina, pugile conosciuto con il nome di King Toretto.